Weiten will im Nachbarschaftsduell nachlegen

Mit dem 4:0 gegen Gutenbrunn ist Weiten perfekt ins Frühjahr gestartet. Und das, obwohl sieben Stammspieler fehlten. Am Samstag wartet nun auf die Weitener das Derby in Pöggstall. Und dafür sollte es einige Rückkehrer geben. Fix wieder mit von der Partie wird Spielertrainer Visar Bacaliu sein, der seine Rot-Sperre abgesessen hat. Co-Trainer Michael Rainer weiß, dass sein Team motiviert ist: „Der Sieg gegen Gutenbrunn war eine starke Mannschaftsleistung. Jetzt ist die Vorfreude auf das Derby gegen Pöggstall sehr groß.“

Für die Pöggstaller ist es das zweite Nachbarschaftsduell in Folge: Vergangenes Wochenende verlor man 0:2 in Leiben. Pöggstalls Sportlicher Leiter Martin Aigner war trotz der Niederlage zufrieden mit seinem Team, vor allem die kämpferische Leistung stimmte ihn positiv.

Nächstes schweres Spiel für Emmersdorf

Für Emmersdorf, derzeit Drittletzter in der Tabelle, geht es munter weiter: Nach dem 1:5 bei Leader Albrechtsberg empfängt man am Sonntag mit Kirchschlag den Tabellenzweiten. Die Leistung gegen Albrechtsberg hat den Emmersdorfern aber Mut gemacht. „Wir werden genauso hineingehen und versuchen, unser Spiel zu machen“, sagt Trainer Martin Hamerschmidt. „Wir versuchen auf alle Fälle zu punkten.“

Kirchschlag hat sich zuletzt drei Punkte bei Schlusslicht Krumau gesichert, wobei es vor allem eine gute zweite Hälfte war. Sektionsleiter Manfred Führer wird seine Mannschaft auf Emmersdorf einstellen: „Das Spiel wird komplett anders. Die haben einen Riesenplatz, in Krumau war dagegen alles klein und gedrängt. Mit Armin Ruth und Franz Freistetter kommen zwei zurück, die uns wieder stärker machen.“

Hoffen auf den ersten Sieg

Ebenfalls am Sonntag duellieren sich die SG Sallingberg/Ottenschlag und Droß. Die Gastgeber mussten sich beim Auftaktderby bei Martinsberg geschlagen geben. Ali Celik sah bereits in der zweiten Minute die Rote Karte und fehlt damit, dafür stehen Pavel Korabarov und Maximilian Kurz wieder zur Verfügung. „Droß ist sicher stärker einzuschätzen, dafür kriegen wir zwei Spieler zurück, die für die Verteidigung sehr wichtig sind. Gegen Martinsberg hat man schon gemerkt, dass die beiden abgegangen sind“, sagt SG-Trainer Patrick Öhlzelt.

Droß tat sich gegen Lichtenau über weite Strecken schwer und kam nicht über ein 1:1 hinaus. Bei Sallingberg/Ottenschlag geht die Mantler-Elf als klarer Favorit ins Spiel. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung für die Droßer.

„Wir müssen komplett anders auftreten“

Die erste Partie der kommenden Runde wird am Samstag um 16.30 Uhr angepfiffen: Da stehen sich Gutenbrunn und Jauerling gegenüber. Für die Gäste aus Maria Laach ist es nach dem spielfreien Wochenende der erste Auftritt im Frühjahr. Gutenbrunn musste sich zuletzt in Weiten mit 0:4 klar geschlagen geben. Der ASV muss nun auf den gesperrten Rene Pecksteiner verzichten – und auch ein völlig neues Gesicht zeigen, mahnt Obmann Wolfgang Pecksteiner: „Wir müssen komplett anders auftreten, weil das ist gründlich in die Hose gegangen. Ich glaube, das letzte Testspiel hat der Mannschaft nicht gutgetan. Da waren wir richtig stark, und auf einmal glauben wir, dass es von alleine geht.“

Doppeltorschütze fällt aus

Die zuletzt gegen Sallingberg/Ottenschlag siegreichen Martinsberger gastieren am Sonntag bei Schlusslicht Krumau. Allerdings kämpft das Team von TSU-Obmann Jan Fragner weiter mit Personalnot. So fehlt nun auch Doppeltorschütze Martin Gauc wegen seiner fünften Gelben. „Mit ihm fällt jetzt wieder einer aus. Wir müssen halt von Spiel zu Spiel schauen, es wird wieder nicht leicht für uns“, sagt Fragner. Krumau hatte zum Auftakt das schwere Spiel gegen Kirchschlag zu bestreiten und verlor 0:3.

Leiben will im Frühjahr seine junge Mannschaft weiterentwickeln. Auf den 2:0-Derbysieg gegen Pöggstall wollen die Leibener nun in Lichtenau aufbauen. Die mit Florian Trapel verstärkten Lichtenauer überraschten mit einem 1:1 im Derby gegen Droß. Zu Hause gegen Leiben will die Mannschaft von Reinhard Lechner nachlegen und ihren ersten Sieg im Frühjahr einfahren.

Spielfrei ist am kommenden Wochenende Tabellenführer Albrechtsberg.