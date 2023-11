Winterkrone liegt für Krems bereit

Es ist angerichtet für das finale Wochenende: Erst am letzten Spieltag der Hinrunde fällt in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau die Entscheidung um den Herbstmeistertitel. Vier Teams haben theoretisch noch die Möglichkeit, die besten Karten hat aber eindeutig der Kremser SC II.

Denn mit dem 2:0-Sieg im Nachtragsderby gegen Stein hat die zweite Mannschaft des Kremser Sportclubs Pöggstall überholt und die Tabellenführung übernommen. Und damit will der KSC II beim Heimspiel am Freitag gegen Kirchschlag den Herbstmeistertitel feiern. Aufgrund des klar besseren Torverhältnisses als Pöggstall reicht realistischerweise ein knapper Sieg gegen den Tabellenzehnten, um sich fix die Winterkrone zu schnappen. „Am Wochenende wollen wir jetzt den Herbstmeistertitel fixieren", gibt KSC-II-Trainer Günter Mayer die Marschroute vor. Kirchschlag konnte am vergangenen Wochenende nicht auflaufen, weil beim Match in Gutenbrunn das Flutlicht ausgefallen war. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Die nun zweitplatzierten Pöggstaller mussten zuletzt trotz 2:0-Führung noch eine 2:4-Pleite im Derby gegen Weiten hinnehmen - die erste Saisonniederlage. Am Samstag (18 Uhr) geht's zu Nachzügler Lichtenau. „Die Leistung gegen Weiten war eine Katastrophe. Da erwarte ich mir schon eine Reaktion gegen Lichtenau. Ob wir als Tabellenführer überwintern oder nicht, ist für uns nicht wichtig. Es hat ja auch fast keiner im Verein damit gerechnet, dass es so gut läuft“, erklärt Pöggstall-Trainer Norbert Aigner. Lichtenau musste sich am vergangenen Spieltag in Martinsberg geschlagen geben. Coach Reinhard Lechner ist gewarnt, wirft die Flinte aber nicht ins Korn: „Das wird natürlich eine Mammutaufgabe für uns. Vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen.“

Derby zwischen den Verfolgern

Auf den Plätzen drei und vier lauern Leiben und Weiten - und die Verfolger des Spitzenduos stehen sich zum Herbstabschluss im Derby gegenüber. „Es wird mit Sicherheit ein Spitzenspiel in der Liga. Ich freue mich schon darauf und wir werden alles dafür tun, dass wir als Sieger vom Platz gehen“, sagt Weiten-Spielertrainer Visar Bacaliu. Ähnlich sieht's sein Leibener Gegenüber Oliver Cepera: „Das Spitzenfeld schiebt sich wieder enger zusammen. In Weiten ist es nicht einfach zu spielen, aber wenn wir weiter ein Wörtchen um den Titel mitreden wollen, müssen wir gewinnen.“ Losgeht's in Weiten um 20 Uhr.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen befinden sich die Droßer im Moment in einer starken Form. Für die Truppe von Trainer Michael Mantler steht am Samstag noch ein Heimspiel auf dem Programm: Der Tabellensechste Jauerling gastiert im Waldstadion - und das ohne Christopher Raith. Die Jauerlinger und der Coach beendeten am vergangenen Sonntag nach dem knappen Derbysieg über Emmersdorf die Zusammenarbeit.

Die Emmersdorfer wiederum hoffen daheim gegen Gutenbrunn auf ein Erfolgserlebnis. „Wir müssen schauen, dass wir defensiv wieder gut stehen und vorne Akzente setzen. Wir wollen daheim natürlich auf Sieg spielen“, sagt SCU-Trainer Martin Hamerschmidt.

Stein musste sich unter der Woche gegen den KSC II mit 0:2 geschlagen geben, am Samstag steht für den Traditionsverein wieder ein Heimspiel auf dem Programm: Gegen die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag möchte die Leutgeb-Elf zurück auf die Siegerstraße und sich damit eine gute Ausgangslage für die Rückrunde sichern. Mit nur fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer KSC II liegt Stein aktuell auf dem fünften Platz. „Die Hinrunde war wirklich super, wir wollen uns mit einem Sieg am Samstag dafür belohnen“, erzählt Stein-Trainer Robert Leutgeb.

Kellerduell zum Abschluss

Das letzte Spiel der zwölften Runde - die einzige Sonntagspartie am kommenden Wochenende - ist ein Kellerduell: Schusslicht Krumau empfängt vor heimischem Publikum Tabellennachbar Martinsberg. Vergangene Woche trennten sich die Wege von Krumau und Langzeittrainer Adolf Höllerer. „Unser Kapitän Lukas Müller übernimmt das Spiel jetzt noch als Spielertrainer. Danach werden wir aber bald einen Nachfolger präsentieren“, erzählt Krumau-Obmann Gerhard Müller. Die Martinsberger jubelten mit dem 2:1 über Lichtenau zuletzt über den zweiten Saisonsieg, Obmann Jan Fragner bleibt aber vorsichtig: „In Krumau haben wir noch nie eine gute Partie gespielt. Aber wir wollen trotzdem anschreiben.“

Am Samstag darauf, am 11. November, steigt dann noch die Nachtragspartie zwischen Gutenbrunn und Kirchschlag.