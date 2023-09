Zwei Duelle um die Topplätze

Das erste Topduell der kommenden Runde steigt am Samstag in Kirchschlag. Die noch ungeschlagenen Waldviertler haben nach zwei Partien sechs Punkte. Ihre jüngste Partie in Pöggstall musste allerdings wegen des Wetters abgebrochen werden - als die Kirchschlager 0:1 im Rückstand waren. Nun geht's im Heimspiel - Anpfiff ist um 17 Uhr - gegen Tabellenführer Weiten. Weiten ließ am jüngsten Wochenende beim 2:2 gegen Stein erstmals Punkte liegen. Trainer Visar Bacaliu erwartet ein schweres Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden, erklärt der Coach.

Am Sonntag um 16.30 Uhr steigt in Emmersdorf das Derby gegen Pöggstall - zugleich das Duell zwischen Tabellenzweitem und -fünftem. Die Emmersdorfer mussten sich nach zwei Siegen zum Auftakt zuletzt in Martinsberg 1:4 geschlagen geben. Dabei fehlte bereits der wichtige Innenverteidiger Bronislav Salek, der Emmersdorf den restlichen Herbst nicht zur Verfügung stehen wird. „Wir werden das Spiel abhaken und schauen, dass wir die Eigenfehler abstellen - dann wird's wieder funktionieren. Wir werden daheim sicher auf Sieg spielen“, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt. Pöggstalls Trainer Norbert Aigner hofft auf eine bessere Chancenauswertung als beim Abbruch gegen Kirchschlag und warnt vor dem Tabellenzweiten: „Emmersdorf ist gut in die Saison gestartet und ein Derby hat immer eigene Gesetze.“

Hoffen auf Erfolg

Parallel duellieren sich am Sonntag Jauerling und die SG Sallingberg/Ottenschlag - zwei Teams, bei denen es bisher nicht nach Wunsch gelaufen ist. Jauerling kassierte vergangene Woche in Krems eine 1:5-Klatsche und hat nach drei Spielen erst drei Punkte am Konto. „Es ist so wie in den bisherigen Partien: Wir können gegen jeden Gegner bestehen, wenn wir das abrufen, was wir können, und als Einheit auftreten“, appelliert Jauerlings Trainer Christopher Raith an sein Team und fügt hinzu: „Sallingberg hatte auch keinen guten Start, aber wir werden sie nicht unterschätzen.“ Sallingberg konnte noch gar nicht anschreiben, verlor zuletzt gegen Droß 0:3. „Natürlich merkt man ein bisschen, dass der Flow, welchen wir im Frühjahr hatten, durch diese drei Spiele verloren gegangen war – die Moral ist dementsprechend geschwächt“, sagt Trainer Patrick Öhlzelt.

Die dritte Sonntagspartie geht zwischen Stein und Lichtenau über die Bühne - Anpfiff ist wie bei den anderen Begegnungen um 16.30 Uhr. Der Liganeuling hat nach dem 2:2 in Weiten einen Punkt mehr am Konto als die Waldviertler und will sich gegen den Tabellenzwölften den zweiten Saisonsieg holen. Andererseits hofft Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner auf eine ähnliche Leistung wie beim 4:3-Sieg gegen Krumau: "Wir haben 40 Minuten in Unterzahl gespielt und dennoch gewonnen, das gibt uns Auftrieb für das Match gegen Stein."

Leiben und Krumau eröffnen die Runde

Den Beginn am anstehenden Wochenende machen Leiben und Krumau. Anpfiff für die einzige Freitagspartie der vierten Runde ist um 20 Uhr. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Gutenbrunn gibt es für Leiben-Trainer Oliver Cepera nur eine Devise: drei Punkte. Fraglich ist noch der Einsatz von Kristian Petrik. Er verletzte sich gegen Gutenbrunn am Knöchel. „Dann müssen wir uns eben eine andere Variante einfallen lassen“, erklärt Cepera. Bei Krumau will Trainer Adolf Höllerer auf die Leistung bei der knappen Derby-Niederlage in Lichtenau anschließen. Seine Elf wird aber mit Respekt ins Auswärtsspiel gehen. „Gegen Lichtenau wäre ein Punkt drinnen gewesen, wir müssen uns jetzt mal für unsere Leistungen belohnen. In Leiben wird es aber natürlich sehr schwer werden", erklärt Höllerer.

Am Samstag geht's um 16.30 Uhr mit der Partie zwischen Droß und Martinsberg los. Droß feierte am letzten Spieltag gegen Sallingberg/Ottenschlag den ersten Saisonsieg. "Wir wollen gegen Martinsberg gleich nachlegen und uns auch zu Hause den ersten Sieg holen", gibt Coach Michael Mantler die Marschroute vor. Ähnlich werden die Ambitionen bei den Gästen sein: Auch Martinsberg schnappte sich zuletzt gegen Emmersdorf erstmals in der neuen Saison drei Punkte.

Mit zuletzt zwei Siegen in Folge steht die zweite Garde des Kremser Sportclubs aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Am Samstag - Ankick ist um 18 Uhr - folgt nun ein schweres Auswärtsspiel in Gutenbrunn. Trainer Günther Mayer wird wieder aus dem Vollen schöpfen können: "Die Jungs machen es mir mit ihren guten Leistungen aktuell sehr schwer, wen ich mitnehme und wen nicht. Hoffentlich können wir auch in Gutenbrunn an die Leistungen anschließen.“ Gutenbrunn wird allerdings mit Selbstvertrauen in die Partie gehen: Am vergangenen Wochenende schrieb der ASV mit dem 2:1 über Leiben zum ersten Mal voll an.