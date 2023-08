Topplätze als ausgegebenes Ziel

SV LeibenFür Neo-Trainer Oliver Cepera verlief die Vorbereitung optimal. „Mit drei Siegen und einem Unentschieden kann ich mich nicht beschweren“, lacht Cepera. Auch zum Auftakt gegen Jauerling kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. Zum Gegner wusste Cepera ebenfalls Bescheid: „Es ist eine Two-Man-Show von Dirvaru und Gruber. Diese müssen wir in den Griff bekommen. Aber wir sind mannschaftlich sicher besser besetzt. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“

USV WeitenEbenfalls zuversichtlich zeigte sich Weiten-Trainer Visar Bacaliu. Vor allem aufgrund der starken Trainingsbeteiligung seiner Mannschaft. „Wir hatten immer über 20 Spieler am Training und das trotz Urlaubszeit“, erklärte Bacaliu. Zudem hat Weiten kein einziges Vorbereitungsspiel verloren. Den Abgang von Bruno Cernansky dürfte Neuzugang Rene Lukac mehr als nur kompensieren. „Er ist ein komplett anderer Spielertyp. Rene stellt sich in den Dienst der Mannschaft und macht viele Meter. Zudem sieht er auch den besser postierten Mitspieler. Er macht einem Trainer viel Freude und ist auch in der Mannschaft ex-trem akzeptiert“, freut sich Bacaliu. Gegen Lichtenau wollen die Weitener mit einem Sieg in die Saison starten.

USC PöggstallZufrieden zeigte sich Norbert Aigner mit dem abschließenden 4:0-Erfolg gegen Nöchling. Vor allem von den beiden neuen Legionären ist Aigner überzeugt. So traf Centes auch im Doppelpack gegen Nöchling. „Er ist ein laufstarker Stürmer, der sich auch schon gut in die Mannschaft integriert hat“, erklärt Aigner. Zum Auftakt wartet Krumau. Die Mannschaft war in der abgelaufenen Saison auf dem letzten Tabellenplatz. „Natürlich müssen da drei Punkte her. Aber unterschätzen dürfen wir Krumau auch nicht“, sagt Aigner.

SV Jauerling„Unser Ziel ist die Top-Drei“, stellt Jauerlings Trainer Christopher Raith klar. Vergangene Saison sind die Maria Laacher mit Rang zehn hinter den Erwartungen geblieben – vor allem verletzungsbedingt. Im Sommer hat sich der SV verstärkt – insbesondere mit dem Loosdorfer Angriffsduo Markus Gruber und Elvis Dirvaru. „Egal, welche Spieler wir geholt haben, es waren erst vier gemeinsame Wochen. Ein paar Abläufe sitzen noch nicht ganz. Im Großen und Ganzen war die Vorbereitung aber sehr positiv, die Trainingsbeteiligung war sehr gut“, sagt Raith. Die Vorfreude auf den Auftakt am Freitag gegen Leiben ist groß: „Ich glaube, es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen – es ist angerichtet.“

SCU EmmersdorfNicht nach Wunsch ist die Vorbereitung in Emmersdorf verlaufen. Die Mannschaft ist über den Sommer gleich geblieben und Trainer Martin Hamerschmidt wollte Umstellungen vornehmen, um das Emmersdorfer Spiel zu verbessern. Urlaubsbedingte Ausfälle aber prägten den Sommer, zusätzlich konnte der SCU wegen Absagen nur drei Tests bestreiten. „Die ganze Vorbereitung war nicht optimal“, sagt Hamerschmidt. Dennoch soll eine Rangverbesserung zum elften Platz in der Vorsaison her. „Wir wollen auf alle Fälle einen einstelligen Tabellenplatz. Rang sieben oder acht wäre ideal.“ Zum Auftakt geht's zum Kremser SC II. Hamerschmidt: „Momentan sind wir ein bisschen ein Überraschungsei – aber schauen wir mal.“