Die SG feiert einen klaren Derbysieg

SG Sallingberg / Ottenschlag - Gutenbrunn 4:1. Die Hausherren erwischten im Ottenschlager Hubertusstadion einen Traumstart, lagen nach vier Minuten durch einen Treffer von Antonin Hynek, dem nach einem Freistoß der Ball vor die Füße fiel, bereits 1:0 vorne. Ein schön herausgespielter Treffer führte vor Seitenwechsel schon zum 2:0 durch Ali Celik (39.), in der 45. Minute traf die SG noch an die Stange. „Da wäre es fast schon entschieden gewesen“, sagte Trainer Patrick Öhlzelt, der von der Leistung seiner Mannschaft nicht überrascht war. „Nein, nach den Leistungen zuletzt habe ich damit gerechnet. Dass es uns Gutenbrunn so leicht macht, habe ich aber nicht gedacht.“

„Wenn wir nach der Pause das 2:1 gemacht hätten, wäre noch was drin gewesen“, erklärte auf der Gegenseite Obmann Wolfgang Pecksteiner. Stattdessen machte Marek Sedlacek kurz nachdem die Mannschaften auf den Platz zurückkehrten schon den Deckel drauf, erzielte in der 50. Minute das 3:0 für die Spielgemeinschaft. „Wir haben nach einem Pass nach hinten die Situation nicht gleich geklärt, obwohl die Möglichkeit da war“, ärgerte sich Pecksteiner. Sedlacek übernahm dann einen Lochpass und legte den Ball am Torhüter vorbei ins lange Eck.

Der ASV bekam dann fast noch den Fuß in die Tür, setzte zunächst einen Freistoß an die Stange und vergab einen indirekten Freistoß. „Da hätte es natürlich noch spannender werden können, aber wir haben gleich im Gegenstoß das 4:0 gemacht“, so Öhlzelt. Kapitän Matthias Stummer, der im letzten Spiel verletzt ausschied und diesmal als Joker in die Partie kam, erhöhte in der 68. Minute. Gutenbrunn kam durch Michael Temper spät in der Partie noch zum Ehrentreffer (84.).

Statistik:

SG Sallingberg / Ottenschlag - Gutenbrunn 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Hynek, 2:0 (39.) Celik, 3:0 (50.) Sedlacek, 4:0 (68.) Stummer, 4:1 (84.) Temper

Karten: Celik (51., Gelbe Karte Foul)

SG Sallingberg / Ottenschlag: Roth (79. Hammerl), Celik (62. Stummer), Kurz, Zeller (79. Piringer), Göstl, Müllner, Delalic, Korabarov, Hynek (89. Elser), Sedlacek Dominik, Sedlacek Marek

Gutenbrunn: Beranek, Hofbauer (12. Van Dijk), Huber, Gundacker, Bauernfried, Florreither, Hausleitner (57. Schibany), Schnelzer, Latal, Temper, Blanar

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Marchsteiner