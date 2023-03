Pöggstall trennt sich von Trainer

Nach dem Transfer vom slowakischen Ex-Profi Erik Cikos vergangene Woche stand in Pöggstall diese Woche bereits die nächste personelle Veränderung an:Heinz Jilch muss nach mehrjährigem Trainersein in Pöggstall seinen Posten räumen. „Für mich kam die Nachricht sehr unerwartet. Wir haben im Herbst eine gute Entwicklung gemacht und das Verhältnis zwischen Spielern und mir war immer top. Ich bin traurig darüber, dass es jetzt vorbei ist“, erklärt Pöggstalls ehemaliger Trainer Heinz Jilch. Für den Vorstand war es Zeit für eine Veränderung, wie der Sportliche Leiter, Martin Aigner, die Entscheidung erklärt: „Es war vielleicht nicht der idealste Zeitpunkt für diese Entscheidung, das stimmt schon. Wir wollten aber wieder einmal einen frischen Wind hineinbringen und das hat sich gleichzeitig mit dem Transfer von Erik Cikos jetzt gut angeboten. Wir sind aber auf alle Fälle dankbar für den Einsatz von Heinz Jilch in den vergangenen Jahren.“

Meinungsverschiedenheiten über Neuzugang

Heinz Jilch kann sich die Entscheidung des Vorstandes über seine Entlassung als Trainer mit zunehmenden Meinungsverschiedenheiten in letzter Zeit erklären: „Ich habe zum Transfer von Erik Cikos von Beginn an meine Bedenken geäußert. Wenn man einen weiteren Legionär holt, spielt ein Pöggstaller oder ein Spieler aus der Umgebung weniger. Das hab ich nicht für gut geheißen. Mit dieser Ansicht bin ich allerdings leider auf wenig Zustimmung gestoßen.“ Den Trainerposten wird künftig Pöggstalls bisheriger Obmann-Stellvertreter Christopher Görög übernehmen. „Gemeinsam wollen wir das Frühjahr jetzt zur weiteren Vorbereitung nutzen, um im Sommer dann voll angreifen zu können“, zeigt sich Sportlicher Leiter Martin Aigner zuversichtlich. Für den USC Pöggstall stehenin der übrigen Vorbereitungsphase nach dem Trainerwechsel noch zwei Testspiele an. Kommendes Wochenende testet man gegen die SCU St. Georgen/Y., danach noch gegen Ferschnitz. Am 25. März startet man gleich mit dem Bezirksduell gegen den SV Leiben in die Frühjahrssaison unter neuem Trainer.

