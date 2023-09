Zvijerac hilft in Pöggstall aus

Gleich acht Spieler muss Pöggstall im Moment verletzungs- oder berufsbedingt vorgeben. Aufgrund der Kadernot und des Fehlens des eigentlichen Abwehrchefs (Bundesheer) griffen die Verantwortlichen noch einmal in die Trickkiste.

Der 49-jährige Goran Zvijerac hilft beim derzeitigen ungeschlagenen Tabellenzweiten aus. „Er ist gut befreundet mit unserem Obmann. Zudem veranstaltet er jährlich in Pöggstall sein Nachwuchscamp. Schon vor einem Jahr hat er uns seine Hilfe angeboten, sollte Not am Mann sein“, erklärte Sektionsleiter Martin Aigner. Und nun war der Moment gekommen. „Wir haben schon überlegt. Immerhin gab es schon ein Restrisiko, sollte es nicht aufgehen“, gestand Aigner. Doch am Ende erfüllte Zvijerac mehr als die gestellten Erwartungen. „Er ist topfit und hat uns mit seiner Routine extrem geholfen“, sagte Aigner.

Die Aushilfe soll nun bis Ende September andauern. Danach sollen sich auch die Reihen der Ausfälle lichten und Zvijerac wieder als Zuschauer agieren.