SG bejubelt ersten Sieg seit Oktober

Der Spielgemeinschaft gelang die Überraschung ausgerechnet gegen den Tabellenvierten Droß mit 4:0. Der Nachzügler beendete damit eine über fünf Monate andauernde Negativserie. „Ich habe mir schon was ausgerechnet“, kommt der Erfolg für Trainer Patrick Öhlzelt trotz allem nicht unerwartet. „Die Mannschaft hat super trainiert, die ganze Woche über war ein guter Spirit zu fühlen.“

Einmal stockte ihm kurz der Atem, als der Ball in Minute zwei knapp am eigenen Tor vorbeiging, dann ging es mit zwei frühen Toren in die andere Richtung. Der Sieg war souverän, weil Sallingberg/Ottenschlag stets die richtigen Antworten hatte. „Die Mannschaft hat sich durch nichts beeinflussen lassen, hat auch die äußeren Bedingungen gut weggesteckt“, lobt Öhlzelt. „Die Tore waren schön herausgespielt. Nach den vielen knappen Niederlagen haben wir uns so einen Sieg mal verdient.“

Jetzt möchte Trainer eine Serie starten. „Dieses positive Gefühl wollen wir mitnehmen und am Freitag nachlegen.“