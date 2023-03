Derbysieg in echter Wetterschlacht

Ein paar haben noch gar nicht zu ihren Plätzen gefunden, danahm das Nachbarsduell für die SG Sallingberg/Ottenschlag schon eine ungute Wende. Ali Celik traf bei einem hohen Ball in der zweiten Minute seinen Gegner mit dem Fuß, Schiedsrichter Tobias Markus zögerte nicht und zeigte die frühe rote Karte. "Es war berechtigt", meinte Martinsberg-Obmann Jan Fragner, der als Spieler wieder selbst am Platz stand. "Ich war überrascht, dass ein Schiedsrichter das auch mal so durchzieht." Gäste-Trainer Patrick Öhlzelt sprach von einer harten Entscheidung: "Es war keine Absicht. Mit etwas Fingerspitzengefühl könnte man auch nur Gelb geben."

Martin Gauc brachte die Hausherren nach einem abgewehrten Schuss im Nachsetzen in Führung (26.), Antonin Hynek glich für die SG aus (35.). Die Öhlzelt-Elf hielt weiter gut mit, die Unterzahl war nicht zu spüren, bestätigten beide Seiten. Zwei Spielunterbrechungen brachten jedoch beide Mannschaften etwas aus dem Fluss, Schiedsrichter Markus musste die Partie aufgrund eines starken Unwetters gleich zweimal anhalten.

Gauc wird zum Matchwinner

Mit seinem zweiten Treffer wurde Martin GauczumMann des Spiels. Der Tscheche verwandelte in der 72. Minute einen direkten Freistoß zum 2:1. Kurz darauf sorgte Friedrich Ableitinger für die Entscheidung. Der Martinsberger fing in dergegnerischen Hälfte einen Ball ab und traf ohne Mühe zum 3:1-Endstand (74.).

Martinsberg - SG Sallingberg / Ottenschlag 3:1 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Martinsberg, 60 Zuseher, SR Tobias Markus

Tore:

1:0 Martin Gauc (26.)

1:1 Antonin Hynek (35.)

2:1 Martin Gauc (72., Freistoß)

3:1 Friedrich Ableitinger (74.)

Martinsberg: M. Hanus, J. Fragner, J. Plieweis, O. Temper, M. Pritz, C. Permoser, M. Rossmann, M. Gauc, M. Führer, F. Ableitinger (81. A. Schildorfer), R. Pivonka; P. Pichler, N. Lammeraner, T. Schnelzer, S. Hofer

Trainer: Peter Pichler

SG Sallingberg / Ottenschlag: D. Müllner - A. Roth, P. Göstl - E. Delalic - A. Hynek - M. Sedlacek, O. Hammerl (46. M. Lechner), P. Hammerl (72. M. Elser) - A. Celik - D. Sedlacek, P. Zeller; S. Degn, D. Lagler, T. Elser

Trainer: Patrick Öhlzelt

Karten:

Gelb: Martin Gauc (7., Foul), Manfred Führer (78., Foul) bzw. keine

Rot: keine bzw. Ali Celik (2., Foul)