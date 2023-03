Souveräner Sieg mit Beigeschmack

Gleich in den ersten Minuten legte Albrechtsberg los wie die Feuerwehr. In der 7. Minute ging die Mannschaft von Jochen Markel bereits in Führung. Nach einer Standardsituation köpfte Martin Teufel zum 1:0 ein. Nur acht Minuten später erhöhte der Tabellenführer auf 2:0. Wieder war es eine Standardsituation, Melvin Pichler traf nach einem Corner. Kurze Zeit darauf gab es für Albrechtsberg aber einen Dämpfer. Andreas Jager verletzte sich nach einem Foul und musste in seinem ersten Pflichtspiel nach seinem Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Danach verloren die Albrechtsberger etwas den Faden und Emmersdorf kam zum Anschlusstreffer. Matthias Stöger verkürzte nach einem Gestocher auf 2:1.

Traumtor nach der Pause

Die 75 Zuschauer sahen gleich nach dem Seitenwechsel den schönsten Treffer des Spiels. Eine Kombination über mehrere Stationen vollendete Rafael Öttl mit einem Schuss genau ins Kreuzeck. Nur sieben Minuten später sorgte ein Eigentor für das 4:1. Florian Gausterer-Mayr köpfte den Ball ins eigene Tor. Den Schlusspunkt im Spiel setzte Lukas Krcmarik, der einen Freistoß genau in den Winkel platzierte.

Stimmen zum Spiel

Martin Hamerschmidt, Trainer, SCU Emmersdorf: "Im Großen und Ganzenhat von derLaufbereitschaft, von der Einsatzbereitschaft, vom Kämpferischen her alles gepasst, aber der Gegner war uns noch zu stark."

Albrechtsberg-Sektionsleiter Christian Strasser: „Aufgrund der starken zweiten Hälfte war es ein verdienter Sieg für uns, der leider einen bitteren Beigeschmack mit der Verletzung hat.“

Albrechtsberg - Emmersdorf 5:1 (2:1)

Sonntag, 26. März 2023, Albrechtsberg, 75 Zuseher, SR Lukas Steingruber

Tore:

1:0 Martin Teufel (7.)

2:0 Melvin Pichler (15.)

2:1 Matthias Stöger (30.)

3:1 Rafael Öttl (51.)

4:1 Florian Gausterer-Mayr (58., Eigentor)

5:1 Lukas Krcmarik (65.)

Albrechtsberg: G. Donabaum - A. Jager (26. D. Strasser), R. Öttl - M. Gromann (79. B. Kühtreiber) - L. Krcmarik, M. Krcmarik - F. Haidl, N. Ivanov - M. Teufel, H. Steyrer, M. Pichler; M. Hagmann, F. Ottendorfer, R. Klaffel

Trainer: Jochen Markel

Emmersdorf: C. Leimer - M. Stöger - A. Scherer - B. Salek - M. Böhm (75. R. Mayer) - J. Zatloukal, F. Gausterer-Mayr (84. A. Candus), T. Höllerschmid - R. Danek, J. Lerch - M. Jilek (77. D. Lerch); M. Peirleitner, R. Schweiger, G. Dunkler

Trainer: Martin Hamerschmidt

Karten:

Gelb: keine bzw. Michal Jilek (23., Foul), Alexander Scherer (37., Unsportl.), Jakub Zatloukal (58., Foul)