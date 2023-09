Droß pfeift aus dem letzten Loch

Ein Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen, das ist die ernüchternde Bilanz nach den ersten sieben Spieltagen in der laufenden Saison für den SV Droß. Aktuell liegt die Truppe von Coach Michael Mantler mit sechs Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Nur Martinsberg, Lichtenau, die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag und Schlusslicht Krumau haben noch weniger Punkte am Konto als der Tabellensiebente der letzten Saison.

Als Gründe für die aktuelle Misere nennt Mantler neben dem fehlenden Spielglück auch die extrem lange Verletztenliste. „Quasi in jedem Spiel kommt mindestens ein Spieler dazu, der ausfällt“, schildert der Übungsleiter. Auch im Derby gegen Lichtenau musste der Droß-Trainer wieder zwei Mal aufgrund von Verletzungen wechseln. Legionär Krystof Nestroj konnte wegen einer Knöchelverletzung nur 23 Minuten mitwirken. Niklas Vorlaufer hingegen musste quasi mit dem Pausenpfiff von der Rettung abgeholt werden, nachdem er sich in einem Zweikampf zwei Rippen gebrochen hatte und somit in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Für ihn kam der 41-jährige Stefan Karl in die Partie, der zuvor schon 90 Minuten in der U23-Mannschaft gespielt hatte. Außerdem fehlte Sommerneuzugang Pavel Novotny gegen Lichtenau krankheitsbedingt.

Kapitän Alexander Weber, der aufgrund einer Schulterverletzung in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz kam, Timo Mantler (Syndesmosebandriss), Lukas Müllner, Manuel Hofbauer, Jan Perr (alle Kreuzbandverletzung), Manuel Dornhackl (Schulteroperation), Hubert Goldnagl (Prellung) und Michael Stöller (Rückenprobleme) komplettieren die immens lange Verletztenliste. Zudem entschied sich Offensivspieler Jochen Weber für eine Pause in der Kampfmannschaft und läuft bis Winter nur sporadisch in der Reserve auf. „Trotz der vielen Verletzten macht es die Mannschaft nicht schlecht“, zollt Mantler seiner Truppe Respekt.