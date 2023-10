Stefan Karl hat noch nicht genug

Stefan Karl absolvierte vergangenes Wochenende gegen den 1. FC Union Stein 90 Minuten in der Droßer Kampfmannschaft. Die 1:2-Auswärtsniederlage konnte jedoch auch die Erfahrung des routinierten Innenverteidigers nicht verhindern. Michael Mantler, Trainer des SV Droß, ist sehr froh, dass er bei der aktuell sehr dünnen Personaldecke auf Karl zurückgreifen kann: „Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich die eigenen Jungen spielen lassen könnte. Fakt ist aber, dass Stefan ein super Bursche ist und mir immer hilft, wenn Not am Mann ist. Von ihm kann ich alles haben, dafür bin ich ihm sehr dankbar.“

Karl selbst, der sich eigentlich nur mehr in der Reservemannschaft fit hält, stellt auch im Spätherbst seiner Spielerkarriere noch gerne sein fußballerisches Können in der Kampfmannschaft unter Beweis. „Ich will mich einfach noch bewegen. Wenn ich nichts mache, geht mir schlicht und ergreifend etwas ab. Solange Not am Mann ist und ich mich körperlich fit fühle, helfe ich immer aus“, erzählt der 41-Jährige.

Der ehemalige Trainer des SV Droß legte 2020 seinen Pass ins Waldstadion, um gemeinsam mit seinem Bruder Christian in der Reservemannschaft zu spielen. Mittlerweile ist der Fußball wieder ein täglicher Bestandteil in Karls Leben: „Der Reiz ist schon noch da. Ich kann mit dem Fußball einfach nicht ganz abschließen, dafür ist die Liebe zu groß.“ Dass der Routinier nicht mehr im jüngsten Fußballeralter ist, erkennt er und weiß sich natürlich anders zu helfen: „Die jungen Burschen fahren schon ein ordentliches Tempo. Als Innenverteidiger weiß ich aber, wie ich mit meinem Stellungsspiel meine Defizite in der Spritzigkeit und Schnelligkeit wettmachen kann.“

Wie Karl seine Trainerkarriere weiterführen wird, lässt er zurzeit noch offen, da er aktuell viel um die Ohren und wenig Zeit habe. Dieses Kapitel sei aber keineswegs schon geschlossen.