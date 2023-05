Jauerling knackt das Topteam

16 Siege und ein Unentschieden: Das war die eindrucksvolle Bilanz des souveränen Tabellenführers Albrechtsberg bisher. Die weiße Weste des Titelfavoriten ist seit Samstagabend aber dahin: Der SV Jauerling hat Albrechtsberg die erste Saisonniederlage zugefügt.

Jauerlings Trainer Christopher Raith rechnete damit, dass es seinem Team in die Karten spielen könnte, einmal nicht das Spiel machen zu müssen. „Es war klar: Wir können dort nur überraschen. Wenige haben mit uns gerechnet, aber schon im Herbst und in den letzten Spielen hat man gesehen, dass wir's können“, erklärt Raith.

Der Coach stellte extra um, ließ seine Elf gegen den Ball mit einer Fünferabwehrkette defensiver spielen als sonst. Zusätzlich drückten Jan Kremser und Sebastian Werner über die Flügel und Stürmer Tomas Nagy ganz vorn ordentlich an. „Dadurch haben wir Albrechtsberg nicht in den Spielaufbau kommen lassen“, sagt Raith.

Umstellung machte sich bezahlt

Und Jauerling lauerte damit ständig auf Konter. Das zeigte schon nach zwölf Minuten Wirkung: Weiter Ball von Alexander Frühwald und Nagy köpft zur Maria Laacher Führung ein. Noch vor der Pause tankt sich Nagy nach Vorarbeit von Werner in den Sechzehner und schließt zum 2:0 ab.

Im zweiten Durchgang belohnt sich Werner dann, nachdem er die Jauerlinger Innenverteidigung um Spielertrainer Jochen Markel angepresst hatte: 3:0! Und kurz darauf könnte Werer in einer ganz ähnlichen Situation den Sack endgültig zumachen, setzt den Ball aber wenige Zentimeter über die Latte. Das hätte sich fast gerächt: Albrechtsberg bewies seine Klasse, kam noch auf 2:3 heran, Jauerling konnte aber die drei Punkte bejubeln. „Im Endeffekt war der Sieg nicht unverdient. Albrechtsberg hat natürlich das Spiel gemacht, aber es war taktisch wirklich eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft“, lobt Raith sein Team.

Nun wartet die Doppelrunde: zuerst die Auswärtspartie in Lichtenau am Donnerstag und am Samstag dann das Heimspiel gegen Kirchschlag - das nächste Topteam. „Das wird auf jeden Fall anstrengend“, sagt Raith. „Aber wir werden nur einmal trainieren und schauen, dass wir sechs Punkte holen.“ Verteidiger Samuel Doza steht, nachdem er in Albrechtsberg beruflich verhindert war, wieder zur Verfügung.