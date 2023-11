Krumau und Höllerer gehen getrennte Wege

Am 7. Juli 2020 übernahm Adolf Höllerer das Traineramt in Krumau. Rund drei Jahre und vier Monate später gehen die beiden Parteien nun getrennte Wege. Mit nur einem Punkt aus zwölf Spielen liegen die Waldviertler abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Tabelle. Höllerer selbst überlegte schon länger, sein Amt niederzulegen: „Ich war schon einmal kurz davor hinzuschmeißen. Nachdem Gerüchte hinter meinen Rücken aufgekommen sind, haben wir uns jetzt einvernehmlich getrennt. Für mich war es aber wichtig, dass wir im Guten auseinandergehen.“

Bereits am Samstag bei der 0:4-Niederlage gegen die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag übernahm Krumau-Kapitän Lukas Müller die Verantwortung als Spielertrainer. Auch beim letzten Spiel der Saison gegen Tabellennachbar Martinsberg wird noch kein neuer Coach an der Seitenlinie stehen. „Wir wollen jetzt erst mal Ruhe reinbringen, haben aber schon einen vielversprechenden Nachfolger in Aussicht. Einen Namen möchte ich aber noch nicht nennen. Als Obmann würde ich mich gerne im Namen des gesamten Vereins bei Adi für seine Arbeit bedanken. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, erzählt Gerhard Müller.

Wie es für Ex-Trainer Höllerer weitergeht, steht noch in den Sternen. Der 52-Jährige, der aufgrund von vielen Verletzungen auch immer wieder mal als Spieler einspringen musste, wäre einer erneuten Tätigkeit als Trainer aber nicht abgeneigt: „Wenn sich etwas ergibt, höre ich mir das natürlich gerne an. Jetzt bin ich aber erst mal froh, dass ich wieder mehr Zeit für andere Dinge im Leben habe. Die Zeit in Krumau möchte ich aber unter keinen Umständen missen.“