Jugend forscht in Lichtenau

Am neunten Spieltag gegen den Tabellendritten, die zweite Garde des Kremser Sportclubs, führte Lichtenau zur Halbzeit durch Tore von Moritz Martin und Mathias Heider überraschend mit 2:0. Dass am Ende „nur“ ein 2:2 unterm Strich stand, war für Trainer Reinhard Lechner trotzdem zufriedenstellend: „Wir haben zur Pause verdient geführt und hatten dann auch noch die Chance auf das 3:2 in der zweiten Hälfte. Ich bin aber dennoch sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie nach der hohen Niederlage gegen Gutenbrunn eine Reaktion gezeigt hat.“

Die beiden Torschützen vom zehnten Spieltag sind zwei von fünf Spielern, die mit unter 18 Jahren in der Startformation standen. Neben Martin und Heider schenkte Lechner auch noch Torhüter Mathias Wimmer, Johannes Renz und Manuel Rauscher das Vertrauen von Beginn an. Mit 27 Jahren war Abwehrspieler Daniel Pulker der älteste Spieler am Platz von Lichtenau. „Unsere Startelf hat oft einen Altersdurschnitt um die 20 Jahre. Auch deswegen zahlen wir in dieser Saison das eine oder andere Mal Lehrgeld. Gerade junge Spieler lassen die Köpfe bei einem Rückstand mal schneller hängen, daran müssen wir arbeiten. Trotzdem wollen wir den eingeschlagenen Weg mit den eigenen jungen Spielern auf jeden Fall weitergehen. Die nächste Jugendmannschaft steht schon in den Startlöchern“, gibt Lechner die Marschroute vor.

Als Leitwolf der blutjungen Truppe gilt Mittelfeldspieler Florian Trapel, der im Winter 2023 von Schweiggers nach Lichtenau zurückkehrgekehrt ist und mittlerweile die Mannschaft auch als Kapitän anführt. Durch seine Erfahrung aus der 2. Landesliga können vor allem die jungen Spieler sehr viel von ihm lernen. „Flo ist ein absoluter Führungsspieler. Aufgrund seiner unbestrittenen Klasse können die Jungs zu ihm aufschauen“, weiß auch Lechner.