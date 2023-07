Droß angelt sich Pavel Novotny

Droß

Nach einer eher schwachen Rückrunde in der abgelaufenen Saison mussten die Droßer ihren Kader vor allem in der Breite aufstocken. Mit Ex-Wei-ßenkircher-Stürmer Pavel Novotny holten die Verantwortlichen einen dritten Legionär ins Boot. Der mittlerweile 42-Jährige Stürmer erzielte in der letzten Saison 18 Tore für Guntersdorf (2. Klasse Pulkautal). Jan Perr, Florian Steiner, Andreas Wallner und Leon Duraku heißen die weiteren Neuzugänge der Mannschaft von Trainer Michael Mantler.

Lichtenau

Die junge Truppe von Coach Reinhard Lechner bleibt nahezu unverändert. Dem Abgang von Pascal Zinner, der von Langenlois ausgeliehen war, steht kein Zugang gegenüber. Mit Florian Trapel kehrt der wahrscheinlich wichtigste Spieler im Kader nach einer Verletzung zurück.

Krumau

Da die Verantwortlichen der Waldviertler mit Stürmer Lubomir Zeleznik nicht zufrieden waren, musste der Legionär Krumau nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Daniel Kucerka heißt hingegen der neue Stürmer der Truppe von Trainer Adolf Höllerer. Der Slowake soll für die notwendige Torgefahr sorgen und die Krumauer einen Schritt nach vorne bringen. Mit Jan Heinreichsberger und Lukas Leidenfrost verliert man hingegen zwei wichtige Spieler. Beide schließen sich Gföhl an.

KSC II

Vier Neuzugänge konnten gewonnen werden. Drei davon sind Rückkehrer. Alex-Denis Bodnar wird von Kottes zum KSC II wechseln. Der Defensivmann war bereits von 2010 bis 2021 beim Kremser Sportclub. Zwei weitere Heimkehrer sind Mario Lucic und Yasin Akkus, die nach Aufenthalten in Bergern und Grafenwörth wieder in Schwarz-Weiß auflaufen. Au-ßerdem wird Vjekoslav Ilak von St. Veith zu den Kremsern stoßen und mit seiner Routine die Mannschaft unterstützen.

Alex-Denis Bodnar (links) und Mario Lucic (rechts) kehren zum Kremser Sportclub zurück. Der Sportliche Leiter der zweiten Garde des Regionalligisten, Mario Mrsic, begrüßte das Duo im Sepp-Doll-Stadion. Foto: Kremser SC

Stein

Der 1. FCU Stein musste mit dem Abgang von Theodor Glaser, den es nach Grafenwörth zieht, einen Leistungsträger ersetzen. Die Sportliche Leitung war daher fleißig und holte insgesamt fünf neue Spieler. Amel Fejzic wird von Böheimkirchen zu den Steinern stoßen. Außerdem wird Mittelfeldmann Mehmet Dilsiz von Rohrendorf kommen. Ebenso werden Daniel Pichler (Heidenreichstein), David Schaumüller (Mautern) und Marco Lechner dem Kader mehr Breite verleihen.