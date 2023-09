Die Martinsberger Durststrecke dauert an

„Ich hoffe, wir können an die guten Leistungen der Vorsaison anschließen“, sagte Martinsberg-Obmann Jan Fragner am Beginn der Saison. Da belegte die TSU in der Endabrechnung mit Rang vier beste Platzierung seit vielen Jahren. In der neuen Spielzeit läuft die Mannschaft aber bislang ihrer Form hinterher. Erst ein Sieg (4:1 gegen Emmersdorf in Runde drei) steht in den Büchern, dazu gab es ein Remis gegen Droß. Die vergangenen drei Spiele gingen allesamt verloren.

Auch gegen die zweite Mannschaft von Regionalligist Kremser SC war diese Woche nichts zu holen - trotz neuerlich weitgehend ansprechender Leistung, die Martinsberg sogar die kurzzeitige Führung einbrachte. Am Ende stand aber eine 1:3-Niederlage. Es fehlten die Abschlüsse. Viele aussichtsreiche Angriffe der TSU wurden schon früh gestoppt. „Wir haben viele Spiele nicht schlecht gespielt“, verdeutlicht Fragner. In den letzten vier Runden erzielte Martinsberg sechs Treffer, ergatterte daraus aber nur einen Punkt.

Den Optimismus haben die Martinsberger noch nicht verloren, hoffen weiter auf den nächsten Sieg. Vielleicht ja schon im anstehenden Kellerduell mit der SG Sallingberg/Ottenschlag. „Wir hoffen, dass wir jetzt endlich wieder einmal Punkte machen“, sagt Fragner optimistisch. „Es wird Zeit!“

Die SG hängt derzeit ähnlich in den Seilen wir Martinsberg, hat zwar vor drei Wochen gegen Gutenbrunn den ersten Saisonsieg eingefahren, seither aber in zwei Partien zwölf Tore kassiert, kein einziges erzielt.