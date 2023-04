Pöggstall hat den Fluch gebrochen

Werbung

Es war der 21. September 2018. Damals siegte Pöggstall durch einen Dreierpack von Christian Hackl (aktuell ASK Ybbs) und Lukas Schmid mit 4:2 gegen Weiten. Seit damals liefen die Pöggstaller im Derby einem Erfolg jedoch hinterher.

In der vergangenen Runde war es wieder so weit. Sehr zur Freude von Sektionsleiter Martin Aigner. „Es war schön, wichtig und gut“, fasste es Aigner zusammen. Initialzündung war dabei der schnelle Führungstreffer durch Klammer. Kurzfristig sah es aber wieder nach einem Unentschieden aus, doch am Ende jubelten die Pöggstaller durch einen weiteren Treffer von Clemens Klammer sowie einem Elfmetertreffer von Lukas Schmid (der damit wie damals beim letzten Sieg traf) und Pascal Neuzil über den 4:1-Erfolg. Am Rande des Spiels wurde auch die Pöggstaller Meistermannschaft vor 40 Jahren geehrt. Anscheinend hat sich der Geist der Meistermannschaft auf das aktuelle Team übertragen.