Pöggstall wie Phönix aus der Asche

Die Situation in Pöggstall war im letzten Winter alles andere als angenehm für den Sportlichen Vorstand. Langzeittrainer Heinz Jilch wurde aufgrund Auffassungsunterschiede beim Transfer von Erik Cikos entlassen. Dann folgte das kurze Intermezzo von Nachwuchsleiter und Obmann-Stellvertreter Christopher Görög auf der Trainerbank.

Schlussendlich ging Andreas Kronister als Trainer in die Rückrunde und Pöggstall beendete die Saison auf dem neunten Platz. Sektionsleiter Martin Aigner suchte im Frühjahr nach dem passenden Nachfolger auf der Trainerbank. Da Gutes bekanntlich oft nahe liegt, gelang ihm, seinen Bruder Norbert Aigner für die Aufgabe in Pöggstall zu begeistern. „Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er wirklich zusagt“, erklärte Martin Aigner. Denn damals war Norbert Aigner noch bei Ligakonkurrenten Leiben, trat aber dort während der Frühjahrsmeisterschaft zurück. Nachdem auch noch die beiden Legionäre durch Martin Turcar und Erik Cikos durch Szymon Cukier und Samuel Centes ersetzt wurden, ging es fast unverändert in den Herbst. Als dann noch aufgrund Personalmangels in der Defensive der 49-jährige Goran Zvijerac seinen Pass nach Pöggstall legte, war das Puzzle perfekt.

Ob Aigner mit dem Herbstmeistertitel rechnete: „Nein. Es war auch nie das Ziel, dass wir ganz oben stehen. Wir wollten schon im vorderen Bereich der Tabelle sein. Aber mit dem Erfolgslauf hat keiner in Pöggstall gerechnet und auch nicht erwartet“, gestand Norbert Aigner.

Und der Angriff auf den Meistertitel? „Da machen wir uns keine Gedanken. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und es werden auch Spieler nach deren Verletzungen wieder zurückkehren. Doch durch den Umbau der Kabinen müssen wir im Frühjahr unsere Heimspiele in Neukirchen austragen. Das kann schon entscheidend sein.“