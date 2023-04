Albrechtsberg will Vorentscheidung

Werbung

Nach dem Sieg zum Auftakt in die Rückrunde gegen Emmersdorf war der Tabellenführer aus Albrechtsberg in der zweiten Runde spielfrei und konnte sich somit in Ruhe anschauen, was die anderen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte machten. Der erste Verfolger aus Kirchschlag kam über ein Unentschieden in Emmersdorf nicht hinaus und verlor weiterhin Boden auf die Mannschaft von Trainer Jochen Markel. Am Freitag treffen die beiden besten Mannschaften der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau nun aufeinander.

Im Spitzenspiel wollen die Albrechtsberger drei Punkte mitnehmen und einen großen Schritt in Richtung Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg machen: „Das Unentschieden von Kirchschlag gegen Emmerdorf war für uns natürlich super. Sollten wir das Spiel am Freitag für uns entscheiden, würde es mit neun Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger schon sehr gut für uns ausschauen. Ein Unentschieden wäre aber auch in Ordnung. Kirchschlag steht ganz klar unter Zugzwang. Ich hoffe, dass das Wetter nicht allzu schlecht sein wird und bin davon überzeugt, dass auch einige Fans von uns zum Match kommen werden“, gibt Sektionsleiter Christian Strasser die Marschroute vor.

Für Kirchschlag ist das Duell mit Albrechtsberg ein Rennen um die letzte Chance. Obwohl die Defensive zuletzt noch nicht ganz sattelfest wirkte, ist Sektionsleiter Manfred Führer guter Dinge: „Wir haben phasenweise noch unsere Probleme, aber es wird besser.“

Neben der komfortablen Ausgangsposition in der Liga gab es für Albrechtsberg nach dem Spiel gegen Emmersdorf eine Hiobsbotschaft. Nach einem bösen Foul riss sich Andreas Jager, der seine erste Partie nach seiner Knieverletzung spielte, erneut das Kreuzband und wird dem Tabellenführer wieder für eine lange Zeit fehlen. „Das ist natürlich extrem bitter. Er hat so lange und hart an seinem Comeback gearbeitet. Wir müssen wie letztes Jahr versuchen den Ausfall so gut es geht zu kompensieren. Auf seiner Position haben wir nicht viele Optionen“, erzählt Strasser. Neben Jager wird auch Spielmacher Jakub Kuznik beim Spitzenspiel in Kirchschlag noch nicht zum Einsatz kommen. Der Legionär wurde im November operiert und arbeitet noch an seinem Comeback.