Kirchschlag-Coach Dazinger nahm den Hut

Der Saisonstart des USV Kirchschlag war gut. Dennoch nahm vorige Woche Trainer Philipp Dazinger nach mehr als drei Jahren seinen Hut. Aus privaten Gründen, wie der Verein betont.

„Zeitliche Probleme und andere private Anliegen ermöglichen es ihm nicht, den Betrieb wie gewohnt fortzuführen“, erklärt Sektionsleiter Manfred Führer. Beim Verein zeigt man sich dankbar für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren, in welcher man viele schönen Momente gemeinsam feiern konnte.

Manuel Müller übernimmt das Steuer

Als Nachfolger wurde schnell Manuel Müller gefunden. Bis auf ein halbes Jahr in Weißenkirchen verbrachte der 30-Jährige seine gesamte Karriere beim USV Kirchschlag, kennt somit den Verein in- und auswendig. Auch die Spieler haben sich schnell an die neue Führungfigur adaptiert. „Das ist dann von der Mannschaft überhaupt kein Problem gewesen“, beteuerte Sektionsleiter Manfred Führer.

Das erste Spiel war gleich ein großer Erfolg. Trotz einiger brenzliger Situationen konnte man souverän den SVU Lichtenau in die Knie zwingen. Michal Repa und Mario Blabensteiner trafen beim 2:0-Sieg. In Runde sechs geht's gegen Nachzügler Krumau. Das Ziel ist klar: Sieg!