Albrechtsberg marschiert weiter voran

Weiten - Albrechtsberg 1:7. Das war ein hartes Wiedersehen mit der alten Liebe. Weitens Spielertrainer Visar Bacaliu, der selbst in Albrechtsberg aktiv war, gab schon vor der Partie zu: „Es wird ein hartes Stück Arbeit. Aber wir werden alles versuchen.“ Am Ende hielt die Gegenwehr nicht lange. In den ersten Minuten hatten die Heimischen sogar noch Glück, nicht nach wenigen Minuten schon 0:2 im Rückstand zu liegen. Dann hatte Robert Stix die Führung für Weiten am Fuß, doch im Gegenzug brachte Martin Teufel den Tabellenführer in Front. Teufel war es auch, der in Minute 20 auf 2:0 erhöhte. Weiten steckte nicht auf und versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch Stix scheiterte an Keeper Gabriel Donabaum. Einen weiteren Treffer der Gäste aberkannte der Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsstellung, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Lukas Krcmarik noch auf 3:0.

Torphalanx rollte weiter

Und die Albrechtsberger kannten kein Erbarmen. Georg Stix agierte unglücklich und beförderte den Ball ins eigene Tor. Michal Krcmarik traf nur wenigen Minuten später zum 5:0. Aus einem Elfmeter traf Martin Teufel zum dritten Mal in diesem Spiel. Lukas Krcmarik machte in der 67. Minute weiter und erhöhte auf 7:0. Den Ehrentreffer für die Heimischen erzielte Bruno Cernansky in der 69. Minute. Das Tor diente aber nur mehr zur Ergebniskosmetik.

Statistik:

Weiten - Albrechtsberg 1:7 (0:3)

Torfolge: 0:1 (9.) Teufel, 0:2 (20.) Teufel, 0:3 (45+1.) Krcmarik, 0:4 (48., Eigentor) Stix, 0:5 (53.) Krcmarik, 0:6 (60., Elfmeter) Teufel, 0:7 (67.) Krcmarik, 1:7 (69.) Cernansky

Karten: Höfinger (37., Gelbe Karte Foul)Gromann (72., Gelbe Karte Unsportl.), Öttl (35., Gelbe Karte Foul)

Weiten: Vogler; Georg Stix, Esch, Steininger (26. Bacaliu), Kurnik; Rafael Haberl (60. Bergwein), Hellerschmid; Höfinger, Kralovic, Robert Stix; Cernansky.

Albrechtsberg: Markel (56. Kühtreiber), Donabaum, Krcmarik Lukas, Gromann (80. Weber), Pichler, Strasser, Öttl, Teufel, Ivanov, Haidl Florian, Krcmarik Michal (80. Klaffel)

111 Zuschauer, Schiedsrichter: Halim Redzep