Ein Sieg der Gemeinschaft

Da mussten die Weitener erfinderisch werden. Denn am Spieltag mussten die Heimischen auf sieben Spieler verzichten. So fehlten unter anderem der gesperrte Spielertrainer Visar Bacaliu oder der ebenfalls gesperrte Torhüter Florian Vogler. So musste Co-Trainer Michael Rainer die Agenden übernehmen und auch Fadil Gashi feierte nach über eineinhalb Jahren ein Comeback. "Eigentlich wäre er nur für die Reserve in Frage gekommen, aber die Situation hat es notwendig gemacht"; erklärt Michael Rainer.

Aberkanntes Tor

Die ersten Minuten gehörten aber den Gästen. Und der Tabellendritte traf sogar, aber Schiedsrichter Robert Weber pfiff den Torjubel zurück. Dem Treffer ging ein Foul am Keeper voraus. Über eine Standardsituation kamen die Weitener auf die Siegerstraße. Robert Sitx war nach einem Eckball zur Stelle und brachte die Heimischen nach knapp einer halben Stunde in Front. Beflügelt von der Führung erhöhte Dominik Iber in der 36. Minute auf 2:0. "Wir hatten sogar noch die Möglichkeit auf das 3:0", berichtet Rainer.

Ausschluss bei Gutenbrunn

Auch im zweiten Abschnitt zeigten sich die Heimischen effektiv vor dem Tor. Lukas Höfinger nahm sich in der 65. Minute ein Herz und traf per Weitschuss zum 3:0. Die Gäste aus Gutenbrunn mussten die letzte Viertelstunde mit einem Mann weniger auskommen. Der eingewechselte Rene Pecksteiner ging zu ungestüm in einen Zweikampf und sah dafür die Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte Bruno Cernansky, der erst im Nachschuss einen verhängten Elfmeter im Tor unterbrachte.

Weiten - Gutenbrunn 4:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Weiten, 80 Zuseher, SR Robert Weber

Tore:

1:0 Robert Stix (29.)

2:0 Dominik Iber (36.)

3:0 Lukas Höfinger (65.)

4:0 Bruno Cernansky (87.)

Weiten: D. Misslik - A. Steininger, D. Esch, R. Haberl, F. Kurnik (87. L. Haberl), G. Stix, B. Cernansky (88. M. Stummer), F. Gashi (47. F. Kremser), D. Iber (87. P. Vogler), R. Stix, L. Höfinger; J. Haberl

Trainer: Visar Bacaliu

Gutenbrunn: T. Bauernfried - V. Latal, P. Florreither (52. M. Van Dijk), F. Schnelzer (67. R. Grudl), A. Hofer (63. R. Pecksteiner) - J. Beranek, M. Blanar - R. Hausleitner (63. M. Temper), D. Schnelzer - R. Hofbauer - M. Gundacker; D. Jordan

Trainer: Ronald Angerer

Karten:

Gelb: Bruno Cernansky (44., Unsportl.), Fabian Kurnik (72., Foul) bzw. Florian Schnelzer (44., Unsportl.), Alexander Hofer (69., Foul)

Rot: keine bzw. Rene Pecksteiner (78., Foul)