Kantersieg vor heimischer Kulisse

Das Wellental der Gefühle geht bei Weiten in die nächste Runde. vor allem am heimischen Sportplatz zeigen die Weitener ein erfreuliches Gesicht. Erstmals im Frühjahr wieder im Einsatz traf Miroslav Kralovic zur 1:0-Führung, die aber nur knapp sechs Minuten anhielt. Denn die Gäste glichen durch David Zach in der 26. Minute aus. Lukas Höfinger brachte die Heimischen aber in der 39. Minute wieder in Front und traf somit auch zur Pausenführung.

Torspektakel in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel sorgte Julian Schindele für einen beruhigendenen Zwei-Tore-Vorsprung. Als dann noch Bruno Cernansky das 4:1 erzielte, waren die drei Punkte so gut wie sicher bei Weiten. Zwar kamen die Gäste durch ein Elfmetertor von Peter Völker wieder auf 2:4 heran. Doch in der letzten MInute der Nachspielzeit war es Fabian Kremser, der den 5:2-Endstand herstellte.

Statistik:

Weiten - Lichtenau 5:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (19.) Kralovic, 1:1 (26.) Zach, 2:1 (39.) Höfinger, 3:1 (53.) Schindele, 4:1 (75.) Cernansky, 4:2 (79., Elfmeter) Völker, 5:2 (90+4.) Kremser

Karten: Haberl (86., Gelbe Karte Foul)

Weiten: Vogler; Georg Stix, Rafael Haberl (90. Lukas Haberl), Steininger (93. Maurer), Schindele; Esch, Kralovic; Höfinger (90. Stummer), Hellermschid, Robert Stix (81. Bacaliu); Cernansky (93. Kremser).

Lichtenau: Trapel (HZ. Engelmaier), Landauer, Völker, Hohenegger, Teichtmeister, Pulker, Wimmer, Zinner (87. Martin), Mistelbauer, Rauscher, Zach (59. Schwarz)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer