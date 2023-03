Geschwächt in die nächste Runde

Zum Auftakt glückte Martinsberg ein Derbysieg, wobei Martin Gauc mit zwei Treffern gegen Sallingberg/Ottenschlag der Mann des Spiels war. Doch ausgerechnet der Tscheche wird im nächsten Spiel gegen Krumau fehlen, da er in der siebenten Minute seine fünfte gelbe Karte sah. „Mit ihm fällt jetzt wieder einer aus. Wir müssen halt von Spiel zu Spiel schauen, es wird wieder nicht leicht für uns“, kämpft TSU-Obmann Jan Fragner weiter mit Personalnot.

Zum selben Zeitpunkt spielte die SG bereits zu zehnt, da Ali Celik schon in der zweiten Minute mit Rot vom Platz flog. Für Fragner war der Ausschluss korrekt, auch wenn er meint: „Ich war überrascht, dass ein Schiedsrichter das mal so durchzieht.“ SG-Trainer Patrick Öhlzelt hingegen spricht von einer harten Entscheidung: „Er hat den Gegner mit dem Fuß getroffen, es war aber keine Absicht. Das hat auch der Schiedsrichter gesagt, aber er meint, weil der Ball nicht in der Nähe war, hat er keine Wahl gehabt.“ Das schlechte Wetter passte zum wilden Beginn in Martinsberg, zweimal musste der Unparteiische das Spiel aufgrund widriger Bedingungen sogar unterbrechen.

Nur 15 Minuten auf dem Platz

Ohne Celik, dafür mit den Rückkehrern Pavel Korabarov und Maximilian Kurz empfängt die Öhlzelt-Elf am Sonntag Droß. „Droß ist sicher stärker einzuschätzen, dafür kriegen wir zwei Spieler zurück, die für die Verteidigung sehr wichtig sind. Gegen Martinsberg hat man schon gemerkt, dass die beiden abgegangen sind“, so der Coach.

Einen Platzverweis setzte es auch für Gutenbrunns Rene Pecksteiner, der nach seiner Einwechslung beim 0:4 gegen Weiten erst 15 Minuten am Platz stand. „Aus unserer Sicht eine harte Entscheidung, weil eigentlich beide reingerutscht sind“, sagt Obmann Wolfgang Pecksteiner. Der ASV muss nun gegen Jauerling auf einen Mann verzichten, jedoch auch ein völlig neues Gesicht zeigen, mahnt der Clubchef: „Wir müssen komplett anders auftreten, weil das ist gründlich in die Hose gegangen. Ich glaube, das letzte Testspiel hat der Mannschaft nicht gutgetan. Da waren wir richtig stark, und auf einmal glauben wir, dass es von alleine geht.“