0:11! Nach Derbylust gab's für Pleissing Derbyfrust

Wie sieben Tage die Gefühlslage beim USV Pleissing/Waschbach doch verändern können. Gab es gegen Mallersbach, dem ersten Hardegger Derby seit vielen Jahren, noch einen 2:1-Sieg vor über 300 Fans, folgte am letzten Samstag im zweiten Derby, gegen das nur knapp über zehn Kilometer entfernte Langau eine unglaublich bittere 0:11- Abfuhr.

Nach 18 Minuten lag man schon mit 0:4 in Rückstand, zur Pause stand es schon 0:8. In der zweiten Halbzeit konnte nur mehr Schadensbegrenzung betrieben werden.

Besonders bitter, weil es das erste Pflichtspiel gegen die Langauer seit fast 15 Jahren war. Mit so einem Ergebnis hat im USV-Lager aber niemand gerechnet, wie Obmann Karl Mischling freimütig – und mit Galgenhumor – zugab: „Ich habe vor ein paar Wochen gelesen, dass Weitersfeld 0:9 verloren hat gegen Langau und mich gefragt, wie das geht. Jetzt weiß ich es.“ In eine tiefere Analyse will er aber nicht mehr gehen: „Klar besprechen wir das diese Woche, aber im Endeffekt war es ein kollektives Totalversagen.“ Zudem musste Tormann Kevin Jordan nach knapp 50 Minuten mit einer Rippenverletzung raus, hinter seinem Einsatz gegen Weitersfeld steht ein Fragezeichen.

Stichwort Weitersfeld: Die Partie wird übrigens das dritte Derby in Folge für die Pleissinger sein, liegt doch Weitersfeld keine fünf Kilometer vom Sportplatz entfernt. „Kurios, dass wir alle drei Lokalduelle hintereinander haben“, so Mischling.