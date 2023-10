Bis zu diesem Derby dauerte es fast 15 Jahre

Es war der 13. April 2009. An diesem Tag fand zum letzten Mal das Derby zwischen dem USV Pleissing/Waschbach und dem USC Mallersbach in der Meisterschaft statt. Beide Ortschaften gehören ja zur gleichen Gemeinde, nämlich Hardegg. In Pleissing gewann der USV damals mit 2:0.

14,5 Jahre später kam es zum Wiedersehen dieser beiden Mannschaften. Das Spiel fand wieder in Pleissing statt. Und erneut war der Gastgeber siegreich, am Ende hieß es 2:1 für die Pleissinger. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser und hätten mit 3:0 führen müssen. Die zweite Hälfte war dann weniger gut. Der Gegner hat insgesamt gut verteidigt“, lautete die Analyse von Pleissing-Obmann Karl Mischling.

Sein Mallersbacher Gegenüber Karl Reiss, war indes angefressen auf den Unparteiischen: „Weihnachten war schon am 1. Oktober, so viele Geschenke, wie der Schiedsrichter verteilt hat. Trotzdem lassen wir den Kopf nicht hängen.“

An die 300 Fans waren in Pleissing vor Ort

Das Derby selbst war sehr gut besucht, schätzungsweise um die 300 Zuschauer sollen das Spiel live vor Ort verfolgt haben. „Es war ein typisches Derby, ein super Topspiel. Die Stimmung war spitze, es gab auch keine Zwischenfälle. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Es war ein besonderes Spiel“, sagt Mischling. der noch eine kleine Anekdote erzählte: „In der Saison 2000/01 haben wir ja in Mallersbach gewonnen, wurden Meister und sind damals aufgestiegen.“

Reiss befand das Derby selbst wie folgt: „Es wurde einem Derby gerecht. Es gab viele Zuschauer. Sogar Zuschauer, die schon seit Jahren nicht mehr auf einem Sportplatz waren. Die meisten Spieler wissen gar nicht mehr, was das für ein Derby ist.“

Am kommenden Wochenende empfängt Mallersbach das Schlusslicht Japons. „Jedes Match beginnt bei 0:0. Du darfst Japons nicht unterschätzen“, blickt Reiss zuversichtlich in die kommende Partie. Der USV muss auswärts in Langau ran. „Das wird eine schwere Aufgabe und ein harter Brocken für uns. Sie sind noch ungeschlagen, haben aber nichts zu verlieren“, sagt Mischling.