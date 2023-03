RUNDE 14: Ravelsbach - Brunn / Wild: 4:1 (3:0)

Ravelsbach traf am 26. März in der 14. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal zuhause auf Brunn / Wild. In einem torreichen Spiel vor 62 Zuschauern gelang Ravelsbach ein klarer 4:1 (3:0) Sieg.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Ravelsbach - Brunn / Wild 4:1 (3:0)

Sonntag, 26. März 2023, , 62 Zuseher, SR Kerem Barmaksiz

Tore:

1:0 Tomas Kytlica (9.)

2:0 Alaydin Ali (20.)

3:0 Tomas Kytlica (30.)

3:1 Michal Prokes (46., Elfmeter)

4:1 Filip Sterba (71., Elfmeter)

Ravelsbach: G. Schachenhuber - M. Teier - M. Matijasevic (56. D. Lindorfer), F. Sterba, S. Malic (82. F. Polland) - T. Kytlica - D. Pavelka, A. Ali (56. M. Novotny) - M. Grötz (90. B. Mang) - M. Engelmaier - R. Schmidt; W. Marek

Trainer: Jürgen Niedermayer

Brunn / Wild: K. Prochazka, C. Schmied, J. Bacher (HZ. H. Schachtner), M. Loishandl, A. Amsüss, D. Heily, M. Prokes, M. Nakic, K. Schachtner (55. A. Fuller), L. Gaisfuss (79. J. Schimanek), B. Kainrath; M. Gönner, A. Zechmeister

Trainer: Michal Pacholik

Karten:

Gelb: Tomas Kytlica (34., Foul) bzw. Matthias Loishandl (29., Foul), Benedikt Kainrath (77., Foul), Mario Nakic (90+1., Foul)

Gelb-Rot: Tomas Kytlica (66., Unsportl.) bzw. keine