Positive Bilanzen - trotz einiger Rückschläge

Die Sommerpause der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Nach einigen Trainerwechseln und einer aktiven Transferphase, in der fleißig an den Kadern geschraubt wurde, ging es auf den Trainingsplätzen heiß her. Die Übungsleiter ziehen kurz vor dem Saisonstart ein Fazit aus der Vorbereitung.

„Den ersten Schritt getan“. Der TSU Irnfritz hat eine aktive Transferphase hinter sich, in der der Kader sowohl im Umfang als auch in der Qualität nochmal verbessert wurde. Zudem gibt es mit Stefan Eichhorn einen neuen Trainer. In den bisherigen drei Vorbereitungsspielen gab es einen 3:0-Sieg gegen den ESV Krems, aber auch zwei Niederlagen. Eichhorn zieht dennoch ein weitgehend positives erstes Fazit: „Die Mannschaft zieht gut mit und ist sehr motiviert. Die Testspiele liefen bis jetzt allerdings noch durchwachsen, da uns immer wieder Spieler durch Urlaube fehlten.“ Für den Saisonstart ist der Übungsleiter positiv gestimmt. Davor geht's am Freitag noch in der Generalprobe gegen Groß-Siegharts.

Rückkehr nach Grabern. Auch Kühnring-Trainer Robert Wenninger ist mit den bisherigen Fortschritten seines generalüberholten, nun rein österreichischen Kaders zufrieden: „Wir haben eine tolle Trainingsbeteiligung und konnten gegen Windigsteig (4:0-Sieg Anm.) auch eine wirklich gute Partie zeigen. Wir haben schon einige Ideen sehr gut umgesetzt und die Stimmung passt.“ Gegen Groß-Siegharts gab es zuletzt aber einen Rückschlag - beim 2:6 fehlten aber einige Spieler urlaubsbedingt. „In den letzten beiden Testspielen hoffe ich, wieder mit der vollen ersten Elf spielen zu können – dann bin ich sehr zuversichtlich“, erklärte der Trainer. Am Mittwoch geht's gegen Wenningers Ex-Klub Grabern, der letzte Test steigt am Wochenende gegen Pfaffenschlag.

Aus dem Lazarett gibt es vor dem Saisonstart auch Neuigkeiten. Matthias Falk wird nach einer langwierigen Bänderverletzung voraussichtlich gegen Grabern sein Comeback geben. Bei Harald Zechmeister wird das noch zwei bis drei länger dauern. Sebastian Führer denkt daran noch nicht, sein Kreuzbandriss wurde aber mittlerweile operativ behandelt - die Pause dauert noch lange.

Stummer sieht Potenzial. Auch die Japonser überarbeiteten den Kader in der Transferphase an mehreren Stellen. Mit zwei neuen Legionären startete die Saisonvorbereitung. Trainer Norbert Stummer zieht drei Wochen später ein positives Fazit: „Ich bin mit der Trainingsleistung sehr zufrieden und habe gesehen, dass dieses Team tolle Spiele abliefern kann.“ Auf dem Papier spiegeln die Ergebnisse der Testspiele diesen Eindruck zwar noch nicht wider, doch gegen höherklassige Gegner ist dies nicht unbedingt verwunderlich. „Mit Ausnahme der Partie gegen Pfaffenschlag (0:8; Anm.) hat die Leistung immer gepasst“, erklärte Stummer.

Einen großen Rückschlag gab es für den SVU in der Partie gegen Dobersberg: Clemens Naber zog sich eine Kreuzbandverletzung zu und wird dem Verein längerfristig fehlen. Abseits von ein paar Kleinigkeiten ist der restliche Kader des SVU allerdings fit und für das Restprogramm bereit. Japons spielt am Auftaktwochenende noch nicht und hat deshalb eine verlängerte Vorbereitungsphase – diese beinhaltet noch Freundschaftsspiele gegen Gastern und die SG Karlstein/Thaya.