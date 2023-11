Youngster-Boom zwischen den Pfosten

Die wohl wichtigste Position jeder Mannschaft ist die des Torhüters. Mit starken Paraden, aber auch schweren Fehlern kann er im Alleingang ein Spiel entscheiden – als Verein möchte man da natürlich jemanden haben, auf den man sich verlassen kann. Vier Liga-Klubs entschieden sich im Sommer dazu, dieses Jahr einem ihrer Youngsters das Vertrauen zu schenken. Doch hat sich diese Entscheidung bisher rentiert?

KEVIN SCHEICHENBERGER, SVU LANGAU Am Ende der vergangenen Saison verkündete Torwart Jürgen Zechmeister nach vier Jahren beim SVU Langau sein Karriereende. Anstatt sich im Sommer auf dem Transfermarkt umzusehen, setzte man für die neue Saison auf Kevin Scheichenberger. Der 2000er-Jahrgang begann mit sieben Jahren seine Laufbahn beim SVU und kletterte Stück für Stück durch die Jugendteams – seine Leistungen blieben dabei nicht unbemerkt: „Wir wussten vor zwei bis drei Jahren schon, dass er das Zeug dazu hat – damals war er allerdings noch nicht bereit“, meinte Obmann Dietmar Haller. Seit Saisonbeginn ist Scheichenberger nun der fixe Stammtorhüter und die bisherigen Ergebnisse lassen sich sehen. In elf Partien kassierte er nur zwölf Gegentreffer – die zweitbeste Bilanz der Liga. „Er hat uns wirklich positiv überrascht und wir sind mit seiner Leistung sehr zufrieden“, lobte Haller den Keeper.

ANDREAS MINIBÖCK & JAKOB ASCHENBRENNER, USV WEITERSFELD Auch in Weitersfeld hat man ein ambitioniertes Jugendprojekt, dass in der ersten Saisonhälfte jedoch auf Probleme gestoßen war. Nach dem Karriereende der Vereinslegende Gerald Gruber sollte Andreas Miniböck die Lücke füllen, doch der Youngster zog sich bereits in der Sommerpause eine Daumenverletzung zu und konnte bisher noch kein Meisterschaftsspiel absolvieren. An seiner Stelle folgte ein weiteres Talent aus dem Eigenbau: Jakob Aschenbrenner. Doch auch dessen Debütsaison wurde bislang durch eine Kopfverletzung auf nur fünf Meisterschaftsspiele limitiert. Anstelle der beiden Pechvögel kam Gerald Gruber aus dem Ruhestand zurück und hielt den Kasten für die restlichen Begegnungen sauber. Während Aschenbrenner bereits wieder fit ist, muss Miniböck zum Finale der Herbstsaison immer noch an der Seitenlinie Platz nehmen. Trotz der anfänglichen Rückschläge möchte man in Zukunft auf die beiden Torhüter setzen. Die Entscheidung, wer in Zukunft den Stammplatz inne hat, wird man aber erst im Frühjahr treffen, wenn beide Spieler wieder voll fit sind.

EMANUEL PLESSL, USV GERAS In Geras verabschiedete man am Ende der vergangenen Saison ebenfalls die Nummer eins in die Fußballpension. Stefan Altrichter zog sich aus dem Fußballalltag zurück und hilft dem USV mittlerweile nur mehr bei dringendem Personalmangel aus. Der neue Mann zwischen den Geraser Pfosten ist der 2004 geborene Emanuel Plessl, der seit 2016 beim USV spielt. Sowohl unter Lukas Bühler, als auch unter Neo-Trainer Harald Fischer hat der Youngster seinen Stammplatz sicher. „Als ich zum Verein gekommen bin, konnte ich nicht glauben, dass er bis jetzt nur der Ersatzgoalie war“, war Fischer erstaunt. „Mein vollstes Lob an ihn“, sagte er. In elf Saisonspielen kassierte er bisher 19 Gegentore.

KEVIN JORDAN, USV PLEISSING/WASCHBACH In Pleißing verabschiedete man im Sommer ebenfalls eine Legende. Nach 18 Jahren beim Verein nagelte der Tscheche Roman Dvorak seine Handschuhe an die Wand und beendete seine erfolgreiche Karriere. Seinen Platz nahm daraufhin der 21-jährige Kevin Jordan ein. Er spielt seit 2018 für Pleißig und sammelte dazwischen per Leihe seine ersten Erfahrungen. Seine erste Saison als Stammspieler sieht auf dem Papier nicht sonderlich beeindruckend aus, denn er musste im bisherigen Saisonverlauf 34-mal den Ball aus dem Netz fischen – ist daran aber logischerweise nicht allein schuld. Insgesamt spielt der USV mit Jordan allerdings eine bisher solide Hinrunde, in der man einen souveränen achten Platz erreichen konnte.