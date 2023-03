Zum Start schlugen die Underdogs zu

Die Rückrunde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal ist offiziell eröffnet. Enttäuscht hat das erste Wochenende auf keinen Fall, denn jegliche im Voraus verteilten Favoritenrollen wurden prompt aus dem Fenster geworfen.

Der USV Geras hatte eine desaströse Hinrunde erlebt und war den hohen Erwartungen weit hinterhergehinkt. Eine Vielzahl an Verletzungen und ein langes Formtief sorgten insgesamt für drei Trainerwechsel und einen enttäuschenden elften Platz. Vor dem Beginn der Rückrunde stand also ein großes Fragezeichen über dem Verein. Der Spielplan für die Auftaktrunde vergrößerte dieses dann nur, da man direkt gegen den Tabellenzweiten aus Kühnring ranmusste. Jener hatte sich in der Hinrunde als wahre Defensivfestung etabliert und galt als einer der größten Titelanwärter. Die Favoritenrollen waren also klar verteilt - doch es kam ganz anders:

In einer packenden Partie gelang es den Gerasern von Beginn an, den Kühnringern auch Augenhöhe zu begegnen und so kamen beide Teams gleichmäßig zu Chancen. Nach einigen vergebenen Chancen fiel der Treffer auf kuriose Weise. Der Spielertrainer Lukas Bühler flankte den Ball flach in den Strafraum und die sonst so sicherer Verteidigung der Kühnringer ließ die abgerissene Flanke durchrutschen. „Ich muss ehrlich sagen, dass das nicht so gewollt war“, sprach Bühler nach der Partie. Auch der zweite Treffer der Geraser kam unverhofft, denn als ein Kühnringer Rückpass am Beginn der zweiten Hälfte zu kurz ausfiel, schaltete Melicharek schnell und legte den gestohlenen Ball für Biharis Treffer zum 2:0 auf. Die Hausherren witterten nun die Chance auf den Überraschungssieg und verteidigten weiterhin konsequent. Wenig später gelang den Kühnringer allerdings der Anschlusstreffer – ganz im Stile der Partie. Nach einem Freistoß von Florian Reisel rutschte dem Geraser Torwart der Ball durch die Hände. Die Gäste waren dem Ausgleich zwar zeitweise nahe – zum Remis reichte es allerdings am Ende nicht und so gelang es den Gerasern, den Favoriten zu bezwingen. „Der Sieg ist für uns alle eine Überraschung – aber er ist eine Bestätigung, dass wir im Winter gut gearbeitet haben“, sagte Bühler abschließend.

Auch der TSU Irnfritz war zum Rückrundenauftakt mit einer schweren Aufgabe betraut worden. Der USV Weitersfeld gastierte bei TSU und wollte seiner Rolle als Titelanwärter gerecht werden. Entsprechend sicherte sich der USV in der Anfangsphase die Führung. Doch die Hausherren ließen sich nicht unterkriegen und kämpften sich immer wieder zurück – wenngleich auch zwei Patzer der Weitersfelder zu den Toren führten. So kam es, dass die Partie kurz vor Schluss mit 2:2 zu enden schien, doch König Fußball sorgte noch für eine Brise Drama. In der 92. Minute sicherte die Torwartlegende Gerald Gruber den Ball auf der Torauslinie, um einen Eckball zu verhindern. Beim Ausschuss unterlief ihm allerdings ein fataler Fehler, sodass Filip Nechvatal den Ball stehlen und zum Siegestreffer einschieben konnte. „Heute Abend war der Fußballgott ein Irnfritzer“, witzelte Raimund Bock, der Trainer des TSU. Und so endete der erste Rückrunden-Tag der Frühjahrssaison der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Er hatte den Zuschauern alles gebracht, was man sich gewünscht hatte. Tore, hitzige Duelle und reichlich Drama.