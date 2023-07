Heimsieg beim Thayatal-Cup

Am vergangenen Wochenende stieg in Langau die zweite Ausgabe des Thayatal-Cups. Nachdem das Freundschaftsturnier bereits im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen war, durfte das Event auch dieses Jahr in der Sommerpause nicht fehlen.

Der Veranstalter, der SVU Langau, empfing den USV Brunn/Wild, den UFC Drosendorf und den SVU Japons. In sechs Partien, die jeweils 30 Minuten dauerten, duellierten sich die Lokalrivalen, die allesamt in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal an den Start gehen, um die Trophäe. Der Sieg ging an die Langauer Gastgeber, während sich die Drosendorfer den zweiten Platz sicherten.

Den dritten und letzten Stockerlplatz ergatterte Brunn. Nach der Begegnung ließ man den Abend in der Freizeitarena ausklingen und stieß gemeinsam auf eine erfolgreiche Saison an.

Zudem verabschiedete man sich von Langau-Routinier Jürgen Zechmeister, der seine Karriere nach 23 Jahren beendete. Der Torhüter war in den letzten fünf Jahren als absolute Nummer Eins gesetzt gewesen und hatte den Langauern bereits einige Spielstände gerettet.

Wohin geht's nächstes Jahr im Cup?

Die Veranstaltung war auch heuer wieder ein voller Erfolg – weswegen schon die nächste Version in Planung ist. Die dritte Ausgabe des Thayatal-Cups wird im Sommer 2024 schließlich beim UFC Drosendorf veranstaltet.