Erneut ruht der Ball

Werbung

In der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal rollt der Ball auch am Samstag nicht – und zwar weil er schwimmen würde. Nachdem die Schlechtwetterfront, die sich über Niederösterreich breit gemacht hat, bereits die Partien des Freitagabends vereiteltelte, schiebt sie auch den restlichen Begegnungen der 17 Runde einen nassen Riegel vor. Sowohl die Auswärtspartie der SG Burgschleinitz/Straning in Brunn, als auch die Duelle zwischen der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf - Geras und St. Leonhard – Ravelsbach fallen aus. Natürlich werden die Begegnungen nicht ersatzlos gestrichen – fixiert wurden die neuen Termine allerdings noch nicht.