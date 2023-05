Demontage in Brunn

Brunn/Wild - SG Burgschleinitz/Straning 1:9. Am Montagnachmittag empfing der USV Brunn/Wild vor 113 Zuschauern die SG Burgschleinitz/Straning zum Nachtragsspiel der 17. Runde. Die Partie sollte die Zuschauer von Beginn an nicht langweilen, denn bereits nach einer Viertelstunde gab es den ersten Treffer zu sehen. Der Schiedsrichter Josef Kern gab Elfmeter, den Filip Damborsky ohne zu zögern im Netz versenkte. Zwei Minuten später gab es für die 113 Zuschauer allerdings ein Déjà-vu. Diesmal gab es für die Grün-Weißen Strafstoß, den Michal Prokes ebenfalls verwandelte. Nach den chaotischen Minuten zog die SG das Tempo etwas an und so gelang es Damborsky in der 19. Minute, die vorherige Tordifferenz wieder herzustellen. Nach 21 Minuten krönte der Legionär dann einen perfekten Abend, denn er traf zum dritten Mal, sicherte sich seinen Hattrick und brachte die SG mit 3:1 in Führung. Doch Damborsky sollte zum tragischen Held werden, denn nur zwei Minuten nach dem 3:1 musste er verletzt ausgewechselt werden. In seiner Abwesenheit übernahmen seine Kollegen das Ruder und nach einer kurzen ruhigeren Phase erhöhte Tomas Chrascina auf 4:1. Wenig später nahm die erste Halbzeit mit unverändertem Stand ihr Ende.

Keine Gnade

Auch im zweiten Durchgang war die Offensive der SG topmotiviert, die Begegnung in ei wahres Schützenfest zu verwandeln. Bereits in der ersten Minute nach dem Wiederbeginn bot sich Chrascina eine Topchance, die er eiskalt nutzte. Der tschechische Stürmer sorgte damit für das 5:1 und für seinen zweiten Treffer des Nachmittages. Die Partie war damit wohl endgültig gelaufen und beide Mannschaften nahmen etwas Tempo aus der Begegnung. Doch das hinderte die Offensive der Gäste nicht daran, sich weiterhin Chancen herauszuspielen. In der 58. Minute war man dann ein sechstes Mal erfolgreich – diesmal in Person von Marek Prikry. Wenig später zeigte Jonas Braunsteiner dann, warum er den Hattrick-Hero der ersten Hälfte ersetzen durfte, denn er erzielte in der 65. Minute den Treffer zum 7:1. Man könnte meinen, dass die SG damit genug hatte – doch man würde falschliegen. Ein Mann hatte nämlich noch eine Persönliche Mission – Chrascina ging auf Hattrick Jagd. In der 86. Minute war er damit dann auch letztendlich erfolgreich und er sicherte den Treffer zum 8:1. Der letzte Streich folgte unmittelbar danach - und zwar mit Stil. In der 89. Minute zog Jonas Braunsteiner aus Distanz ab, versenkte den Ball der Traumschuss im Kreuzeck und beendete die Partie auf stilvolle Weise.

Statistik:

Brunn / Wild - SG Burgschleinitz / Straning 1:9 (1:4)

Torfolge: 0:1 (14., Elfmeter) Damborsky, 1:1 (16., Elfmeter) Prokes, 1:2 (19.) Damborsky, 1:3 (21.) Damborsky, 1:4 (37.) Chrascina, 1:5 (46.) Chrascina, 1:6 (58.) Prikry, 1:7 (65.) Braunsteiner, 1:8 (86.) Chrascina, 1:9 (89.) Braunsteiner

Karten:

Brunn / Wild: Heily, Bacher (54. Strümpf), Loishandl (54. Habenicht), Nakic, Pacholik, Prokes, Kainrath, Schmied, Amsüss, Prochazka, Schachtner

SG Burgschleinitz / Straning: Fiedler, Schörg (80. Hogl), Prikry (80. Schnabel), Walla, Vorhemus (80. Weingartner), Maurer (56. Schön), Karner, Zechmeister, Chrascina, Bauer, Damborsky (23. Braunsteiner)

113 Zuschauer, Schiedsrichter: Josef Kern