Remis in Brunn

Brunn/Wild - Drosendorf 1:1. Am Samstagnachmittag empfing der USV Brunn/Wild vor 70 Zuschauern den FC Drosendorf. Die Gäste galten vor dem Anpfiff als Favorit, da sich der Tabellenfünfte im bisherigen Saisonverlauf konstant stark demonstriert hatte und auch bei den letzten drei Duellen siegreich vom Platz gegangen war. Doch am vergangenen Wochenende sollte es etwas dauern, bis die Drosendorfer in Fahrt kamen. In der ersten Hälfte hatte der UFC zwar die Feldüberlegenheit, doch es scheiterte immer im letzten Schritt. Brunn verteidigte konsequent und ließ die gegnerische Offensive verzweifeln – eigene Chancen landeten allerdings ebenfalls nicht im Tor. Somit Stand es zur Pause 0:0.

Die Suche nach dem Siegestreffer

Gerhard Pfeisinger hatte seine Pausenanprache offenbar gut hinbekommen, denn kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, traf Moritz Kaufmann schon zur 1:0-Führung für die Gäste. In weiterer Folge gelang es dem UFC allerdings nicht, die Führung auszubauen, weshalb die Partie offen blieb. In der 72. Minute bekam man dann dafür die Quittung, als die Hausherren durch Michal Prokes zum Ausgleich kamen. In der Schlussviertelstunde versuchten beide Mannschaften noch irgendwie den entscheidenden Schlag zu landen, doch es sollte nicht gelingen. Somit endete die Partie in einem 1:1-Remis.

Tore: Heim Michal Prokes (72.), Gast Moritz Kaufmann (46.)

Brunn / Wild: Karel Prochazka, Christoph Schmied, Jürgen Bacher, Andreas Amsüss, Daniel Heily, Michal Pacholik, Michal Prokes, Harald Schachtner, Mario Nakic, Kevin Schachtner, Jakob Habenicht, Martin Gönner, Andreas Zechmeister, Andrew Fuller, Benedikt Strümpf, Andrew Fuller (57. statt Jakob Habenicht), Andreas Zechmeister (80. statt Kevin Schachtner)

Drosendorf: Stefan Reischütz, Philipp Kermer, Martin Hron, Kilian Pfeiffer, Philip Rinder-Silberbauer, Daniel Cerny, Lukas Spitaler, Moritz Kaufmann, Tobias Poindl, Leonhard Haberl, Marek Hosek, Rainer Jäger, Christoph Cerny, Maximilian Aflenzer, Bernhard Tinkl, Alexander Kauer, Maximilian Aflenzer (76. statt Moritz Kaufmann)

Karten: keine.