Derbysieg für die SG

SG Burgschleinitz/Straning 3:1. Am Samstagnachmittag empfing des USV Kühnring vor 220 Zuschauern die SG Burgschleinitz/Straning. Die Tabellensituation sorgte vor dem Duell gleich für reichlich Zündstoff, denn sollte die SG als Sieger vom Platz gehen, würde sie in der Tabelle an Kühnring vorbeiziehen. Die Gastgeber erwischten den Start allerdings etwas besser und feuerten gleich zu Beginn die ersten Warnschüsse ab. Die SG ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und so gelang in der 24. Minute der erste Streich – Filip Damborsky bejubelte seinen 12. Saisontreffer. Die Partie nahm daraufhin Fahrt auf und die Duelle wurden hitziger. In der 35. Minute bekam die SG dann einen Freistoß zugesprochen, den Jonas Braunsteiner per Kopf zum 2:0 verlängerte. Mit dieser Führung ging die SG später auch zufrieden in die Kabine.

Kühnrings Comeback?

Der USV musste nun schnell Akzente setzen, um das Derby wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Gastgeber kamen spritzig aus der Kabine und erspielten sich bereits wenige Minuten nach Wiederbeginn die erste große Chance auf den Anschlusstreffer. Der Treffer kam allerdings erst etwas später in der 58. Minute, nachdem sich die Hintermannschaft der SG einen Schnitzer geleistet hatte. Stefan Pfaller schaltete am schnellsten, umkurvte Christoph Karner und schob zum 1:2 ein. Damit war wieder alles offen! In der 67. Minute schlug die SG allerdings zurück: Filip Damborsky nutze sein Tempo nach einem Steilpass aus und sicherte sich seinen Doppelpack. Wenig später bot sich der SG noch die Chance auf das 4:1, doch Daniel Schüller rettet den USV mit einer Glanzparade. Der Sieg der SG rückte näher, doch in der 83. Minute stand er plötzlich auf der Kippe. Der bereits vorbestrafte Lukas Maurer erhielt seine zweite gelbe Karte und wurde vom Platz geschickt. Die SG musste nun zu Zehnt dem letzten Ansturm der Hausherren standhalten. Am Ende blieb dieser allerdings ohne Erfolg und die SG sicherte sich den Auswärtssieg.

22.04.2023 16:00

Statistik:

Kühnring - SG Burgschleinitz / Straning 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (24.) Damborsky, 0:2 (35.) Braunsteiner, 1:2 (58.) Pfaller, 1:3 (67.) Damborsky

Karten: Führer (34., Gelbe Karte Foul), Pollak (66., Gelbe Karte Foul)Maurer (30., Gelbe Karte Kritik), Fiedler (90+3., Gelbe Karte Foul), Maurer (84., Gelb/Rote Karte Unsportl.)

Kühnring: Gödt (HZ. Bull), Pfaller, Nosreti, Schüller, Silberbauer (90. Gangl), Hofbauer, Führer Sebastian, Vojtek, Pollak, Führer Dominik, Falk

SG Burgschleinitz / Straning: Walla Klaus, Walla Michael (87. Schindler), Karner, Chrascina (78. Sachata), Weingartner (87. Schörg), Braunsteiner (52. Plank), Zechmeister, Damborsky, Maurer, Bauer, Fiedler

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer