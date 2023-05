SG holt Pflichtsieg

SG Burgschleinitz/Straning - St. Leonhard 3:0. Am Sonntagnachmittag empfing die SG Burgschleinitz/Straning vor 120 Zuschauern den USV St. Leonhard. Die Hausherren wollten ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht werden und so sorgte Tomas Chrascina gleich in der siebenten Minute für die 1:0-Führung. Für den tschechischen Legionär markierte dies bereits seinen elften Saisontreffer. Die SG bleib in weiterer Folge am Gas und es sollte nur 20 Minuten dauern, bis man erneut jubeln durfte. In der 27. Minute erhöhte Lukas Schörg auf 2:0. Die Vorentscheidung fiel zwei Minuten später. Nachdem der Schiedsrichter Karl Veselka auf den Punkt gezeigt hatte, trat Chrascina an und verwandelte eiskalt zum 3:0. Die SG schaltete daraufhin einen Gang zurück und verwaltete das Ergebnis. St. Leonhard fehlte die Offensive Durchschlagskraft, um das Spiel vor dem Pausenpfiff nochmal interessant zu machen und so endete die erste Hälfte mit 3:0.

3 Punkte im Sack

Der zweite Durchgang blieb größtenteils ereignislos. Die SG musste nicht, und St. Leonhard konnte keine Offensivakzente setzen. So kam es, dass nach dem Wiederbeginn höchstens eine Windböe die Netze zum Zappeln brachte und der Spielstand unverändert blieb. Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und die SG sicherte sich die volle Punktezahl.

Statistik:

SG Burgschleinitz / Straning - St. Leonhard / HW 3:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Chrascina, 2:0 (27.) Schörg, 3:0 (29., Elfmeter) Chrascina

Karten: Purker (80., Gelbe Karte Foul), Bauer (73., Gelbe Karte Foul), Gerstl (42., Gelbe Karte Foul)

SG Burgschleinitz / Straning: Walla Klaus, Chrascina (86. Sachata), Prikry, Schörg (57. Maurer), Bauer Stefan, Karner, Zechmeister (86. Schnabel), Braunsteiner (72. Hogl), Fiedler (57. Weingartner), Walla Michael, Vorhemus

St. Leonhard / HW: Gerstl Raphael (82. Kamauf), Purker Lukas (82. Klemmer), Gerstl Christian, Bauer Dorian, Purker Franz, Wiesinger, Gerstl Daniel, Reichenvater, Gerstl Christoph, Frank (67. Hauer), Gradner

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka