Drosendorf bricht die Irnfritzer Serie

Drosendorf - Irnfritz 3:1. Am Samstagnachmittag empfing der UFC Drosendorf vor 94 Zuschauern den TSU Irnfritz. Während die Gäste ihre Serie aus fünf ungeschlagenen Partien halten wollten, jagte man bei Drosendorf noch immer den ersten Sieg der Rückrunde. Der erste, wichtige Schritt in diese Richtung gelang den Hausherren gleich zu Beginn der Partie. In der zweiten Minute traf Martin Hron zum 1:0 für den UFC. In weiterer Folge der ersten Halbzeit begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe – aus Chancen beider Seiten wurde allerdings nichts, weshalb es mit unverändertem Stand in die Pause ging.

Die Offensiven feuern aus allen Rohren

Die Pause verpasste beiden Mannschaften einen ordentlichen Energieschub, der sich speziell bei den Offensivabteilungen bemerkbar machte. Zwei Minuten nach dem Wiederbeginn sorgte Samuel Gürtler auf Seiten der Irnfritzer für den Ausgleichstreffer, mit dem er gleichzeitig seinen sechsten Saisontreffer für den TSU markierte. Die Antwort der Gastgeber kam, allerdings wie aus der Pistole geschossen, denn fünf Minuten später stellte Marek Hosek den alten Vorsprung wieder her. Doch kaum war der Jubel abgebrochen zappelte der Ball zum dritten Mal im Netz der Gäste, denn bereits 120 Sekunden später erhöhte Martin Hron mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Die Drosendorfer witterten nun die Chance auf den ersten Sieg der Rückrunde und warfen sich jeglichen Versuchen der Irnfritzer entgegen. Mit einer konsequenten Defensivleistung gelang es dem UFC den TSU in Schach zu halten und so blieb die zweite Halbzeit nach dem Trefferhagel ereignislos. Mit dem Stand von 3:1 beendete der Schiedsrichter die Partie.

„Nachdem und in der Rückrunde oftmals das Matchglück gefehlt hat, haben wir uns endlich mal einen Sieg geholt“, freute sich Gerhard Pfeisinger, der Trainer des UFC. Das Spiel war für beide Seiten offen, aber ich finde, dass das Resultat nicht unverdient ist“; fügte er hinzu.

Statistik:

Drosendorf - Irnfritz 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Hron, 1:1 (47.) Gürtler, 2:1 (52.) Hosek, 3:1 (54.) Hron

Karten: Cerny (69., Gelbe Karte Foul), Kermer (89., Gelbe Karte Unsportl.)Hummel (75., Gelbe Karte Foul)

Drosendorf: Cerny Daniel, Reischütz, Renard (87. Jäger), Kermer, Tinkl, Haberl, Pfeiffer, Hosek, Hron (90+2. Kauer), Kaufmann (83. Mannsberger), Spitaler

Irnfritz: Nechvatal, Wimmer, Hummel Florian, Hummel Christoph, Gürtler (60. Labner), Steindl, Arthaber (86. List), Speneder (HZ. Naber), Winkler, Isak, Kainz (74. Amon)

94 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Sulejmanovic