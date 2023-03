Langau siegt im Topduell

Am Sonntagnachmittag empfing der UFC Drosendorf vor 120 Zuschauern den SVU Langau. Die Hausherren zählen zum erweiterten Favoritenkreis für den Meistertitel und hatten gegen Langau die Chance, sich entscheidend einzubringen. Doch die Gäste ließen sich davon kaum beeindrucken und erwischten einen guten Start. In der 36. Minute durfte man dann das erste Mal jubeln. Der Altstar Vaclav Zapletal stellte seine Qualitäten vor dem Tor erneut unter Beweis und erzielte den 1:0-Führungstreffer für den SVU. Zehn Minuten später konnte der SVU bereits einen weiteren entscheidenden Schritt in die richtige Richtung setzen. In den letzten Minuten der ersten Hälfte traf Lubor Trojanek zum 2:0.

Aus eins mach zwei

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang es Trojanek dann, den entscheidenden Treffer zu landen. In der 50. Minute sorgte der Legionär dann mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Daraufhin nahm der SVU einen Gang heraus und ließ die Partie dahinlaufen. Die Drosendorfer versuchten noch, den Nachmittag zu retten, doch sie blieben weitgehend erfolglos. In der 80. Minute konnte Maximilian Aflenzer den Spielstand dann um ein Tor verkürzen. Am Ende war das allerdings zu wenig, weshalb der Tabellenführer alle Punkte mitnahm. Zudem konnten die Langauer die Tabellenführung ausbauen, nachdem Kühnring und Weitersfeld gepatzt hatten.

Drosendorf - Langau 1:3 (0:2)

Sonntag, 26. März 2023, Drosendorf/Thaya, 120 Zuseher, SR Leopold Deimel

Tore:

0:1 Vaclav Zapletal (36.)

0:2 Lubor Trojanek (45+1.)

0:3 Lubor Trojanek (50.)

1:3 Maximilian Aflenzer (80.)

Drosendorf: S. Reischütz, P. Kermer, K. Pfeiffer , P. Rinder-Silberbauer, D. Cerny, L. Spitaler, M. Kaufmann (73. M. Aflenzer), M. Renard, T. Poindl (73. B. Tinkl ), L. Haberl, M. Hosek; R. Jäger, A. Kauer, C. Cerny

Trainer: Gerhard Pfeisinger

Langau: J. Zechmeister - R. Ziegler - C. Mold - K. Reiss (78. S. Winklmüller) - M. Biedrava - M. Rysavy - L. Trojanek, M. Schaffer, D. Biedrava - V. Zapletal - F. Mattejka; K. Scheichenberger, M. Toifl, M. Winklmüller, M. Forster

Trainer: Matthias Forster

Karten:

Gelb: Philipp Kermer (40., Foul), Leonhard Haberl (71., Foul), Maximilian Aflenzer (84., Foul) bzw. Michal Rysavy (12., Foul), Klaus Reiss (27., Foul)