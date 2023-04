St. Leonhard kämpft sich zurück

Werbung

Drosendorf - St. Leonhard 2:2. Am Sonntagnachmittag empfing der UFC Drosendorf vor 90 Zuschauern das Tabellenschlusslicht aus St. Leonhard. Der Tabellenfünfte konnte in der Rückrunde bisher nur zwei Zähler sammeln, ging aber dennoch als Favorit in die Partie. Der UFC startete auch gleich in beeindruckender Weise, denn bereits nach drei Minuten verwertete Marek Hosek einen hohen Pass über die Verteidigung zur 1:0-Führung. Drosendorf behielt in der darauffolgenden Phase die Überhand, St. Leonhard konnte allerdings trotzdem mithalten. Auf beiden Seiten mussten sich die Torhüter mehrmals auszeichnen, um ihre Kästen sauber zu halten, doch nach 36 Minuten sollte es das zweite Mal klingeln. St. Leonhard bekam eine Ecke zugesprochen und wenig später traf Martin Frank per Kopf zum Ausgleich. Mit dem Stand von 1:1 ging es wenig später auch in die Pause.

Traumtore zum Sieg?

Die zweite Halbzeit erlebte einen etwas ruhigeren Start, sollte allerdings ebenfalls nicht lange auf den ersten Treffer warten lassen. In der 61. Minute spielte Kilian Pfeiffer einen großartigen Ball auf Martin Hron der dem Torwart der Gäste keine Chance ließ und zur 2:1-Führung verwandelte. Der UFC wollte der Favoritenrolle nun gerecht werden und gleich nachlegen, doch erneut blieb St. Leonhard standhaft. Doch während es immer mehr nach einem Sieg für die Hausherren aussah, fasste sich Lukas Purker plötzlich ein Herz und sorgte mit einem Traumschuss aus 25 Metern aufs Kreuzeck für den Ausgleich. Drosendorf warf in der Schlussphase noch alles in die Partie, um den Sieg zu holen, doch am Ende des Tages kam der Schlusspfiff beim Stand von 2:2.

23.04.2023 16:30

Statistik:

Drosendorf - St. Leonhard / HW 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (3.) Hosek, 1:1 (36.) Frank, 2:1 (61.) Hron, 2:2 (78.) Purker

Karten: Hron (82., Gelbe Karte Unsportl.), Hosek (20., Gelbe Karte Unsportl.), Cerny (93., Gelbe Karte Foul), Pfeiffer (90., Gelbe Karte Kritik)Purker (82., Gelbe Karte Unsportl.), Bauer (90., Gelbe Karte Unsportl.)

Drosendorf: Cerny Daniel, Mannsberger, Hron, Kermer, Haberl, Pfeiffer, Aflenzer, Hosek, Tinkl (72. Batek), Reischütz, Renard

St. Leonhard / HW: Gerstl Christian, Purker Franz, Gerstl Raphael, Reichenvater (76. Klemmer), Frank (86. Steiner), Gerstl Christoph, Purker Lukas, Wiesinger, Gerstl Daniel, Höllerer (68. Aschauer), Bauer

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Günter Armberger