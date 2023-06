Die Sinnfrage

Am Wochenende übernahm die SG Burgschleinitz/Straning die Tabellenführung in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Möglich gemacht durch ein 0:0 des bisherigen Spitzenreiters Langau gegen Irnfritz. Wobei: Als einziger ernstzunehmender Aufstiegskonkurrent verbleibt ohnehin nur noch Weitersfeld. Die Langauer meldeten bereits beim Verband an, dass sie im Falle des Titels auf den Aufstieg verzichten würden. Das taten sie übrigens schon einmal: Im Jahr 2000 stiegen sie als Meister nicht auf.

Die dringendsten Fragen: Warum nimmt man an einer Meisterschaft teil, wenn man ohnehin nicht aufsteigen will? Sollte man im Meisterschaftssport nicht danach streben, den höchstmöglichen Erfolg einzufahren?

Es geht hier nicht um einen riesigen Sprung etwa in eine Landesliga oder gar in den Profi-Betrieb. Nein, hier geht's um den Hüpfer von der 1. in die 2. Klasse. So groß ist dieser Schritt nicht. Selbst dann, sollte es nach einer Saison wieder den Abstieg setzen, war es den Versuch wert. So aber wird einer Meisteschaft jeglicher Ernst genommen.