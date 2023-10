Japons nicht mehr Letzter!

Japons - Drosendorf 4:3. Am Mittwochabend empfing der SVU Japons vor 90 Zuschauern den UFC Drosendorf. Beide Mannschaften machten im bisherigen Saisonverlauf eine heftige Krise durch und standen mit gleicher Punktezahl auf den letzten Tabellenplätzen – ein Sieg könnte kurz vor der Winterpause also nochmal wichtigen Schwung in die Mannschaft bringen. Von Beginn an begegneten sich die verletzungsgeschwächten Mannschaften auf Augenhöhe und es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Chancen ergaben. In der zehnten Spielminute bekam Martin Hron einen Steilpass aus dem Drosendorfer Mittelfeld, besiegte Dominik Göth im Laufduell und vollendete souverän zum 1:0. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten, denn nur vier Minuten später wurde Japons per Eckball gefährlich. Eine Unstimmigkeit im Strafraum sorgte dafür, dass der UFC den Ball nicht sauber klären konnte – Zdenek Holoubek schaltete am schnellsten und sorgte für den Ausgleich. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte lieferten sich die beiden Mannschaften ein ausgeglichenes Hin und Her, weshalb der Spielstand auch unverändert blieb. Doch kurz vor dem Pausenpfiff wurde es nochmal laut im Stadion, denn eine Flanke der Drosendorfer fand in der 45. Minute perfekt ihr Ziel – Daniel Cerny vollendete per Kopf zum 2:1.

Drama zum Schluss

Auch im zweiten Durchgang bot sich eine ähnliches Kräfteverhältnis. Diesmal waren es die Japonser, denen der erste Streich gelang. In der 54. Spielminute gab Mathias Auer einen wuchtigen Schuss ab, der von der Querlatte direkt in die Maschen flog. Der Verteidiger feierte mit dem 2:2 sein fünftes Saisontor. Die Japonser erlebten daraufhin eine starke Phase, in der man den Druck auf die Drosendorfer Defensive erhöhen konnte. Nur neun Minuten später belohnte man sich dann dafür, denn nach einer sehenswerten Passkombination sorgte Hannes Zottern für die 3:2-Führung für die Hausherren. Die intensive Partie näherte sich ihrem Ende, doch der Kampfgeist der beiden Mannschaften schien nicht nachzulassen. In der Schlussphase hatten die Japonser einen festen Griff um die Partie, doch die Drosendorfer gaben nicht auf. In der 86. Minute gelang dem UFC der späte Ausgleich, denn Moritz Kaufmann machte sich einen Fehler in der Japonser Abwehr zunutze. Doch der dramatische Höhepunkt der Partie sollte noch kommen: In der 92. Minute leistete sich Lukas Spitaler ein Foul, für welches er seine zweite gelbe Karte erhielt. Während die umstrittene Entscheidung im gesamten Stadion noch heiß diskutiert wurde, führten die Japonser den Freistoß aus. Jan Kolarik flankte den Ball zielsicher in den Strafraum und Jan Novak stieg am höchsten und verwandelte zum 4:3 – die rote Laterne hatten die Japonser damit abgegeben.

„Es war eine ausgeglichene Partie, die sowohl als Remis als auch als ein Sieg für uns enden hätte können“, sprach Mathias Renard, der Obmann der Drosendorfer. „Daheim ist Japons immer gefährlich – speziell bei Ecken“, fügte er hinzu.

Statistik:

JAPONS - DROSENDORF 4:3 (1:2).

Torfolge: 0:1 (10.) Hron, 1:1 (14.) Holoubek, 1:2 (45.) Daniel Cerny, 2:2 (54.) Auer, 3:2 (63.) Hannes Zotter, 3:3 (86.) Kaufmann, 4:3 (90+2.) Novak.

Gelbe Karten: Göth (77. Unsportlichkeit), Novak (49. Foul); Aflenzer (17. Foul), Spitaler (54. Kritik).

Gelb-Rote Karten: ; Spitaler (90+2. Unsportlichkeit).

Rote Karten: ; Poindl (90+4. Beleid.).

Japons: Kaltenböck; Ehrentraut (HZ. Andreas Zotter), Göth, Kolarik, Novak, Auer, Kainz, Ebner, Hannes Zotter, Holoubek (80. Fehrle), Fichtner.

Drosendorf: Reischütz; Hron, Jerabek, Tinkl, Pleßl (88. Christoph Cerny), Aflenzer (76. Kauer), Spitaler, Kaufmann, Kermer, Daniel Cerny, Stransky.

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger.