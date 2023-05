St. Leonhard verliert Kellerduell

St. Leonhard / HW - Brunn / Wild 0:2 (0:0). Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Langau wollte St. Leonhard im Heimspiel gegen Brunn die rote Laterne loswerden. Dementsprechend motiviert ging die Truppe von Spielertrainer Andreas Steiner ins Spiel. Nach einer ausgegelichenen ersten Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeit.

Standardsituation bringt Brunn in Führung

In den zweiten 45 Minuten hatten die Heimischen mehr vom Spiel. Die Steiner-Elf kam aber nie gefährlich vors Tor der Gäste. Ein Eckball in der 63. Spielminute brachte Brunn dann in Führung. St. Leonhard übersah Michal Prokes an der zweiten Stange und der Legionär konnte locker einschieben. Das 2:0 für die Gäste sahen die 122 Zuschauer in der 80. Spielminute. Einen Konter spielte der Tabellenzwölfte schön zu Ende und Matthias Loishandl verwertete einen Stanglpass von der linken Seite zum Endstand.

Stimmen zum Spiel

St. Leonhard-Trainer Andreas Steiner: „Die erste Hälfte war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel hatten wir mehr vom Spiel, so richtig gefährlich sind wir aber nie geworden.“

Statistik:

St. Leonhard / HW - Brunn / Wild 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (63.) Prokes, 0:2 (80.) Loishandl

Karten: Hauer (91., Gelbe Karte Unsportl.)Gaisfuss (40., Gelbe Karte Unsportl.)

St. Leonhard / HW: Reichenvater, Hauer, Frank (89. Höllerer), Schachinger, Gerstl Raphael (70. Steiner), Wiesinger, Purker, Gerstl Christoph, Buhl, Gerstl Daniel (84. Hofbauer), Gerstl Christian

Brunn / Wild: Bacher (HZ. Strümpf), Prochazka, Fuller (HZ. Habenicht), Schmied, Loishandl, Schachtner Kevin, Schachtner Harald, Pacholik, Prokes, Kainrath, Gaisfuss (82. Nakic)

122 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Yalcin