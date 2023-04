Remis in Geras

Werbung

Geras - Irnfritz 1:1. Am Samstagabend empfing der USV Geras vor 150 Zuschauern den TSU Irnfritz. Die formstarken Irnfritzer galten vor dem Anpfiff als leichter Favorit, doch es waren die Hausherren, die den besseren Start erwischten. Nach einem ersten Warnschuss in der Anfangsphase steckte der Ex-Irnfritzer Dennis Schmied den Ball auf Lukas Bühler durch, der in der 13. Minute zum 1:0 verwandelte. Der Treffer galt für den TSU als Weckruf und die Bock-Elf fand in Folge etwas besser in die Partie. Nachdem man zwei hochkarätige Chancen vergeben hatte, landete der Ball endlich im Netz, doch der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Nachdem wenig später ein weiterer Angriff vom Linienrichter abgewunken worden war, wollte Irnfritz die Kugel endlich über die Linie drücken. Bernhard Wimmer gelang in der 40. Minute der Treffer zum Stand von 1:1, mit dem es auch in die Pause ging.

Siegestor in der Luft?

In der zweiten Hälfte verlagerte sich das Geschehen ins Mittelfeld und es kam zu weniger Abschlüssen. In der 55. Minute bot sich Samuel Gürtler die goldene Chance, doch sein Schuss landete in den Armen des Torhüters. Im weiteren Verlauf der Partie hielten sich die beiden Mannschaften durchgehend im Schach und so gelang es keiner Seite, den Siegestreffer zu erzielen.

„Die Chancen waren eher auf unserer Seite, aber insgesamt ist das Unentschieden nicht unverdient“, sprach Raimund Bock, der Trainer der Irnfritzer. „Wir waren mit den Abseitsentscheidungen nicht unbedingt zufrieden“, fügte er hinzu. „Insgesamt hat uns heute etwas Spielglück gefehlt, das wir in den Partien davor hatten“, sprach er abschließend.

22.04.2023 20:00

Statistik:

Geras - Irnfritz 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (11.) Bühler, 1:1 (40.) Wimmer

Karten: Chaloupka (49., Gelbe Karte Kritik), Krieg (34., Gelbe Karte Foul), Redl (91., Gelbe Karte Foul)Winkler (15., Gelbe Karte Foul), Nechvatal (36., Gelbe Karte Foul)

Geras: Nendwich, Vogler (69. Haslinger), Krieg, Haslinger Christoph, Zach, Maurer, Schmied (82. Gatter), Chaloupka, Bühler (68. Raab), Altrichter, Redl

Irnfritz: Winkler, Nechvatal (HZ. Arthaber), Isak, Kainz (78. Lausch), Rodlauer (86. Willinger), Hummel Christoph, Wimmer, Gürtler, Naber (78. Hummel), Steindl, Amon

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Philipp Haidl