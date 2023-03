Geras besiegt den Favoriten

Vor 160 Zuschauern empfing der USV Geras am Samstagabend den Tabellenzweiten aus Kühnring. Obwohl die Gäste vor dem Spielbeginn als klarer Favorit galten, ließen sich die Geraser davon nicht beirren. Von Beginn an begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. In der Anfangsphase konnten beide Mannschaften ihre ersten Chancen erspielen, doch das Netz konnte niemand zum Zappeln bringen. In der 22. Minute durften die Hausherren dann das erste Mal jubeln. Lukas Bühler flankte den Ball flach in die Mitte, doch die sonst so sichere Verteidigung der Kühnringer hatte einen Aussetzer und ließ die abgerissene Flanke ins Tor kullern. „Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das nicht gewollt war“, kommentierte Bühler. Den Gerasern gelang es in weiterer Folge, die unerwartete Führung bis in die Pause zu halten.

Patzer über Patzer

Auch in der zweiten Halbzeit standen sich die beiden Teams um Nichts nach. In der 53. Minute sollte allerdings ein weiterer Fauxpas für einen Treffer sorgen. Ein Kühnringer Defensivmann versuchte den Ball zum eigenen Goalie zu passen, verschätzte sich aber gewaltig. So gelang es Lukas Melicharek den zu kurzen Pass abzufangen und auf Radek Bihari weiterzuleiten. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Ball zur 2:0-Führung im Netz. Doch auch die Geraser Verteidigung bleib nicht fehlerfrei: In der 60. Minute rutschte dem Stefan Altrichter ein Kühnringer Freistoß durch die Finger. In weiterer Folge versuchten die Gäste alles um den so wichtigen Ausgleich zu erzielen, doch die Geraser hielten konsequent dagegen. Kurz vor Schluss bot sich den Kühnringern noch eine letzte Großchance, doch es sollte nicht so kommen.

„Wir werden sicherlich keinen Schönheitspreis für diese Partie gewinnen“, sprach Bühler. „Ich halte den Sieg allerdings nicht für unverdient – wir wollten es einfach mehr“, erklärte er abschließend.

Geras - Kühnring 2:1 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Geras, 160 Zuseher, SR Markus Marchsteiner

Tore:

1:0 Lukas Bühler (22.)

2:0 Radek Bihari (53.)

2:1 Florian Reisel (60., Freistoß)

Geras: S. Altrichter, M. Maurer (72. L. Vogler), L. Bühler (58. C. Nendwich), A. Chaloupka, L. Melicharek, D. Schmied, M. Toifl, R. Bihari, L. Krieg (72. F. Raab), J. Zach, C. Haslinger; E. Plessl, R. Haslinger, N. Forster

Trainer: Jürgen Neumer

Kühnring: D. Schüller - D. Führer, C. Falk - S. Pfaller - J. Sevcik - M. Vojtek (HZ. S. Führer), T. Bull, D. Gödt (72. S. Silberbauer), M. Hofbauer, F. Reisel, F. Pollak; M. Gigl, N. Ranftl, K. Gangl

Trainer: Karl Plank

Karten:

Gelb: Andreas Chaloupka (25., Kritik), Lukas Melicharek (52., Foul), Jakub Zach (89., Unsportl.), Radek Bihari (90+1., Unsportl.) bzw. Dominik Führer (26., Foul), Florian Reisel (89., Unsportl.), Florian Pollak (90., Foul)