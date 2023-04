Geras holt den Pflichtsieg

Werbung

Geras - St. Leonhard / Hornerwald 1:0. Am Ostersonntag empfing der USV Geras vor 98 Zuschauern den USV St. Leonhard. Nachdem man am vergangenen Wochenende von Weitersfeld eine Abreibung kassiert hatte, wollten die Geraser schnell wieder auf die Siegesstraße kommen. Obwohl die Geraser als Favorit in die Partie gingen, taten sie sich schwer, zwingende Chancen zu kreieren. Es sollte insgesamt 17 Minuten dauern, bis der USV in Führung ging. Christian Gerstl sorgte mit einem Eigentor für den ersten Treffer des Abends. Das Spiel ging in ähnlicher Weise weiter und so brachte die erste Hälfte auch keine weiteren Treffer.

Die große Wende?

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie zäh. Im Mittelfeld wurde hart um jeden Meter gekämpft, doch das Endprodukt blieb meistens eine gelbe Karte – selten eine Torchance. Obwohl beide Seiten versuchten, das Ergebnis noch zu ihren Gunsten zu verändern, zappelte keines der Netze. Somit endete die Partie mit einem 1:0-Sieg für die Hausherren.

Statistik:

Geras - St. Leonhard / HW 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (17., Eigentor) Gerstl

Karten: Altrichter (90., Gelbe Karte Unsportl.), Bühler (75., Gelbe Karte Foul), Schmied (50., Gelbe Karte Unsportl.), Nendwich (38., Gelbe Karte Foul), Maurer (75., Gelbe Karte Unsportl.), Raab (71., Gelbe Karte Unsportl.)Gerstl (90+2., Gelbe Karte Foul)

Geras: Altrichter, Haslinger, Bihari (33. Raab), Zach, Schleinzer, Nendwich (56. Bühler), Krieg, Chaloupka, Raab (56. Vogler), Schmied, Maurer

St. Leonhard / HW: Gerstl (84. Steiner), Schachinger, Bauer, Gerstl (84. Steiner), Frank (71. Aschauer), Purker, Gerstl (84. Steiner), Gerstl (84. Steiner), Wiesinger, Gradner, Buhl

98 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü