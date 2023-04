Irnfritz demontiert die SG

Werbung

Irnfritz - SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf 7:2. Am Ostersonntag empfing der TSU Irnfritz vor 120 Zuschauern die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Die formstarken Hausherren hatten bereits in den ersten Runden des Frühjahrs bewiesen, dass man den Mannschaften der Tabellenspitze das Wasser reichen konnte, doch der Gegner war erneut kein Leichter. Der TSU erlebte allerdings gleich einen Traumstart, denn als der Hintermannschaft der SG ein Fehler unterlief, schaltete Samuel Gürtler schnell und traf in der dritten Minute zur 1:0-Führung. Die Antwort der SG ließ allerdings nicht lange auf sich warten – und sie kam mit Stil. In der 20. Minute erkannte David Kasis, dass der Irnfritzer Torwart Christoph Hummel seine Linie etwas verlassen hatte und einen Traum-Lupfer später jubelte Kasis über den Ausgleich. Die Partie fuhr auf Augenhöhe fort. In der 38. Minute brachte Patrik Isak den Ball per Flanke in den Strafraum und fand Jacob Kainz, der sich nicht zweimal bitten ließ und zur 2:1-Führung traf. Auch diesmal antwortete die SG wieder schnell, denn bereits zwei Minuten später gelang es Marek Cerny den Spielstand auszugleichen. Mit 2:2 wurde dann auch die Seite gewechselt.

Irnfritz im Torrausch

Wie auch im Ersten, erwischten die Hausherren auch im zweiten Durchgang einen starken Start. In der 48. Minute sicherte sich Samuel Gürtler seinen Doppelpack und brachte Irnfritz mit 3:2 in Führung. Doch anstatt lange auf die Antwort der Gäste zu warten, wurde der TSU selbst aktiv und so fiel drei Minuten später nach einem Eckball das 4:2 – Michael Winkler per Kopf. Damit war das Debakel der SG allerdings noch lange nicht beendet, denn in der 54. Minute erhöhte Gürtler auf 5:2 und freute sich über seinen Hattrick. In der 67. Minute kam die SG dann vom Regen in die Traufe, denn ein Freistoß von Bernhard Wimmer landete scharf im unteren Eck und besiegelte den Sieg der Irnfritzer. Wenig später streute der TSU zum letzten Mal Salz in die Wunde der Gäste, denn nach einem erneuten Freistoß gelang es der SG nicht, den Ball zu klären. Michael Winkler bedankte sich und schob zum 7:2 ein. Mit seinem Doppelpack hatte er das spätere Endergebnis markiert.

Statistik:

Irnfritz - SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf 7:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (3.) Gürtler, 1:1 (20.) Kasis, 2:1 (38.) Kainz, 2:2 (40.) Cerny, 3:2 (48.) Gürtler, 4:2 (51.) Winkler, 5:2 (54.) Gürtler, 6:2 (67., Freistoß) Wimmer, 7:2 (75.) Winkler

Karten: Isak (8., Gelbe Karte Unsportl.)

Irnfritz: Steindl, Isak, Rodlauer, Wimmer, Nechvatal, Gürtler, Kainz (85. List), Amon, Naber (67. Lausch), Winkler, Hummel

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf: Gschweidl, Brabec, Gepp (65. Hinterleitner), Kasis, Mantler (78. Loidolt), Schmöger (65. Fenz-Kaufmann), Schmudermayer, Kuschal, Cerny, Musil, Veleba (87. Schaub)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomas Prochazka