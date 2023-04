SG schoss Japons ab

Werbung

Japons - SG Burgschleinitz/Straning 1:6. Am späten Samstagnachmittag empfing der SVU Japons vor 100 Zusehern die SG Burgschleinitz/Straning. Nachdem man am Auftaktwochenende spielfrei hatte, eröffnet die SG nun auch als letzte ihrer Rückrunde – und das gleich mit Stil. In der Anfangsphase brauchten beide Teams etwas, um warm zu werden, doch nach einer knappen halben Stunde ging es so richtig los. In der 28. Minute brachte Marek Prikry die Gäste in seinem ersten Spiel für den Verein mit 1:0 in Führung. Doch der tschechische Stürmer war damit noch lange nicht fertig, denn bereits drei Minuten später erhöhte er gleich auf 2:0. Nach dem schnellen Doppelschlag fing sich Japons wieder etwas und so ging es mit unverändertem Stand in die Pause.

Prikry gnadenlos

Die SG erwischte den Start der zweiten Hälfte ebenfalls erfolgreich. Bereits in der 47. Minute sorgte Filip Damborsky mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Wenig später stand die Partie allerdings auf der Kippe. In der 56. Minute gelang es Clemens Naber den Rückstand auf zwei Tore zu verkürzen. Doch die SG ließ sich davon nicht beeindrucken. Nach einer kurzen Unsicherheit nahm man die Partie wieder in die Hand und so konnte sich Prikry dann in der 65. Minute den Hattrick sichern. Wie in der ersten Hälfte hatte er allerdings immer noch nicht genug. Erneut schlug er doppelt zu und erzielte zwei Minuten später das 5:1. Damit war die Partie entschieden und die SG schaltete etwas zurück. In weiterer Folge versuchte Japons noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben – zum Erfolg führte dies aber nicht. In der 91. Minute versetzte Jonas Braunsteiner den Hausherren dann den Gnadenstoß und beendete die Partie mit dem Treffer zum 6:1.

Tore: Heim Clemens Naber (56.), Gast Jonas Braunsteiner (91.), Gast Filip Damborsky (47.), Gast Marek Prikry (28.), Gast Marek Prikry (31.), Gast Marek Prikry (65.), Gast Marek Prikry (67.)

Japons: Alexander Kaltenböck, Christof Rauscher, Matthias Ebner, Mathias Auer, Hannes Zotter, Andreas Zotter, Clemens Naber, Jan Kolarik, Marcel Lagler, Clemens Fehrle, Julian Pleßl, Stefan Müllner, Dominik Göth, Manuel Kainz, Christoph Zotter, Tobias Fichtner, Stefan Müllner (70. statt Julian Pleßl), Christoph Zotter (81. statt Marcel Lagler)

SG Burgschleinitz / Straning: Christoph Karner, Filip Damborsky, Klaus Walla, David Vorhemus, Niklas Fiedler, Stefan Bauer, Daniel Wagner, Marek Prikry, Michael Walla, Tobias Sachata, Lukas Maurer, Jan Wilhelm Krottendorfer, Lukas Schörg, Tomas Chrascina, Hannes Feichtner, Tobias Weingartner, Jonas Braunsteiner, Tomas Chrascina (59. statt Daniel Wagner), Tobias Weingartner (66. statt Niklas Fiedler), Jonas Braunsteiner (81. statt Lukas Maurer)

Karten: Christof Rauscher (11. Gelb Unsportl.), Stefan Müllner (73. Gelb Foul)