Auswärtssieg für Weitersfeld

Japons - Weitersfeld 1:3. Am Samstagabend empfing der SVU Japons vor 113 Zuschauern den Tabellenzweiten aus Weitersfeld. Die Gäste galten aufgrund der Tabellensituation als Favorit, doch speziell in Auswärtsmatches hatten sich die Weitersfelder nicht immer von ihrer besten Seite gezeigt. Diesmal sollte der USV allerdings einen guten Start erwischen und so gelang es Marcel Buljovcic in der 13. Minute das 1:0 zu erzielen. Dies war gleich der zweite große Rückschlag, den die Japonser in der Anfangsphase erlitten hatten, denn zuvor hatte Clemens Naber den Platz verletzungsbedingt verlassen müssen. Dennoch hielt Japons im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gut dagegen. Aus einem leichten Chancenplus konnten die Weitersfelder lange nichts machen, doch in der 43. Minute sollte sich dies ändern. Lukas Hofer erhöhte den Spielstand kurz vor der Pause auf 2:0. Damit ging es kurz darauf auch in die Kabine.

Späte Entscheidung

Nach dem Wiederbeginn erwischten die Hausherren eine starke Phase und sollten sich in der 54. Minute auch dafür belohnen. Julian Pleßl verwandelte einen Freistoß zum Anschlusstreffer. In der 63. Minute gab es dann den zweiten Wehrmutstropfen für Weitersfeld, denn nach einem Zweikampf ging Sebastian Oswald zu Boden und musste aufgrund einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. In weiterer Folge übernahm Weiterfeld wieder mehr Kontrolle und drückte auf die Entscheidung. Diese sollte kurz vor Schluss fallen. In der 83. Minute erzielte Marcel Buljovcic seinen zweiten Treffer des Abeds und sicherte den 3:1-Sieg.

„Wir können mit der Leistung zufrieden sein“, sprach Gernot Lenz, der Vorstandssprecher der Weitersfelder nach der Partie. „Unsere Auswärtsbilanz ist nicht unbedingt berauschen, da freut uns dieser Sieg natürlich noch mehr“, fügte er hinzu.

Statistik:

Japons - Weitersfeld 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (13.) Buljovcic, 0:2 (43.) Hofer, 1:2 (54., Freistoß) Pleßl, 1:3 (83.) Buljovcic

Karten: Ebner (79., Gelbe Karte Foul)Buljovcic (53., Gelbe Karte Foul), Zahrl (70., Gelbe Karte Foul)

Japons: Valek, Zotter Hannes, Fichtner, Naber (9. Zotter), Stark, Ebner, Rauscher, Ehrentraut (76. Sachata), Lagler, Fehrle, Pleßl

Weitersfeld: Hofer (90+4. Dangl), Leidenfrost, Cermak, Gschweicher, Knoll (63. Zahrl), Weber, Oswald (63. Köppl), Buljovcic Marcel, Kanka, Buljovcic Michael, Gruber

113 Zuschauer, Schiedsrichter: Josef Kern