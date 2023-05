Kühnring holt Entlastungssieg

Kühnring - Mallersbach 2:1. Am Montagnachmittag empfing der USV Kühnring vor 55 Zuschauern den USC Mallersbach, zur Nachtragspartie der 17. Runde. Die Hausherren waren in den letzten Wochen durch die missliche Verletzungslage und schwache Leistungen in eine Krise gerutscht – umso wichtiger wäre ein Sieg gegen die Mallersbacher. Den besseren Start erwischten allerdings die Mallersbacher, denn nach einer Viertelstunde zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und sprach dem USC einen Strafstoß zu. Libor Palicka ließ sich diese Chance nicht nehmen und brachte sein Team in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Kühnring ließ sich davon allerdings nicht verunsichern und zog den Spielplan weiterhin durch – wenig später sollte das auch zum Erfolg führen. In der 25. Minute erzielte Harald Zechmeister den 1:1-Ausgleich, womit er gleichzeitig einen persönlichen Meilenstein erreichte. Für das Kühnringer Urgestein bedeutete dies nämlich das 100. Meisterschaftstor für den USV. Bis zum Pausenpfiff begegneten sich die beiden Teams dann auf Augenhöhe und so ging es mit dem Remis in die Pause.

In seinem 24. Jahr beim USV Kühnring feierte Harald Zechmeister bei seinem ersten Einsatz dieser Saison seinen 100. Meisterschaftstreffer. Foto: Privat, Privat

Langersehntes Tor

In der zweiten Halbzeit erlangte Kühnring nach und nach eine leichte Überlegenheit, doch obwohl der USV ein Chancenplus verzeichnete, landete kein Ball hinter der Linie. Nachdem man das Hinspiel im September noch mit 4:0 für sich entscheiden hatte, tat sich Kühnring diesmal schwer – doch in den letzten Spielminuten, war es letztendlich so weit. In der 84. Minute traf Florian Pollak zum 2:1, mit dem sich die beiden Team letztendlich auch trennten.

„Nach den anstrengenden letzten Wochen war die heutige Partie ein Traum“, sprach Franz Winkelhofer, der Obmann der Kühnringer. „Wir sind heute mit einer rein österreichischen Mannschaft angetreten und haben trotz der Vielzahl an Verletzungen eine gute Leistung abgeliefert“, fügte er hinzu.

Statistik:

Kühnring - Mallersbach 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (18., Elfmeter) Palicka, 1:1 (25.) Zechmeister, 2:1 (84.) Pollak

Karten: Führer (82., Gelbe Karte Foul), Falk (17., Gelbe Karte Foul)Setzer (80., Gelbe Karte Foul), Jakubetz (72., Gelbe Karte Foul), Wieninger (90+1., Gelbe Karte Foul)

Kühnring: Gödt (70. Roithner), Führer Sebastian, Pfaller, Schüller, Silberbauer, Führer Dominik, Zechmeister (83. Falk), Falk Christoph, Reisel (83. Gangl), Hofbauer, Ranftl (56. Pollak)

Mallersbach: Palicka, Reiss, Stajner, Parth, Setzer, Müllner (68. Abduli), Marek, Cermak, Riemann, Jakubetz (78. Wieninger), Micka

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Seizer